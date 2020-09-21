На Нижегородском кольце прошел шестой этап СМП РСКГ

В дебютном классе SMP GT4 Russia обе гонки закончились одинаково: победителем стал Андрей Федотов на Porsche 718 Cayman. В S1600 Юниор самым быстрым оказался Егор Фокин — на последних метрах он вырвал победу у Егора Ганина. Несколько участников класса S1600 за излишне активную борьбу получили штрафы, а результат Василия Кораблева (он пришёл четвертым) и вовсе аннулировали: на его машине не было усилителей в задних дверях, что является нарушением техрегламента. Победителем заездов стал Алексей Савин.
СМП РСКГ
Лидер чемпионата в классе Туринг Кирилл Ладыгин сменил резину на слики, за что и поплатился: из-за дождя первую гонку он закончил на последнем месте. Заезд выиграл Дмитрий Брагин; призерами стали Алексей Дудукало и Михаил Митяев. Во второй гонке Ладыгин реабилитировался и занял первое место. В Туринг-Лайте первую гонку выиграла Ирина Сидоркова (SMP Racing). Следом за ней финишировали Владимир Шешенин (набранные очки позволит Владимиру досрочно стать чемпионом) и Николай Карамышев. Во второй гонке выиграл Роман Голиков.
СМП РСКГ
В зачете Супер-продакшн подиумы разыгрывали между собой одни и те же пилоты: победы по очереди одерживали Евгений Мейтес и Дмитрий Лебедев, серебряные награды поделили Владислав Незванкин и Мейтес, бронзовые – Лебедев и Незванкин.
Решающим для участников СМП РСКГ будет заключительный этап в Грозном — он пройдет вместе с марафоном AKHMAT Race c 10 по 11 октября.