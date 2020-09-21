На Нижегородском кольце прошел шестой этап СМП РСКГ

В зачете Супер-продакшн подиумы разыгрывали между собой одни и те же пилоты: победы по очереди одерживали Евгений Мейтес и Дмитрий Лебедев, серебряные награды поделили Владислав Незванкин и Мейтес, бронзовые – Лебедев и Незванкин.

Решающим для участников СМП РСКГ будет заключительный этап в Грозном — он пройдет вместе с марафоном AKHMAT Race c 10 по 11 октября.