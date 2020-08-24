Объявлены итоги четвертого этапа СМП РСКГ

В классе Туринг-Лайт первая гонка осталась за пилотами на Ладах, а вторая преподнесла сюрприз. Героем заезда стал Владимир Черевань: он стартовал последним, но в итоге смог занять первое место, обойдя ближайшего преследователя 0,4 секунды. Первая гонка суперкаров в зачете SMP GT4 Russia принесла очередную победу Денису Ременяко. Однако во второй он впервые в этом сезоне не попал на подиум — и первое место досталось Сергею Столярова.

Следующий этап РСКГ пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» 5 и 6 сентября.