Объявлены итоги четвертого этапа СМП РСКГ

В зачете Спортпрототип CN приняли участие только гонщики, выступающие на автомобилях Shortcut. Максимальное количество баллов по итогам заездов получили Михаил Лобода, Павел Кузьминов и Степан Крумилов. Воскресная гонка в классе S1600 Юниор вышла более драматичной и интересной: после серьезной борьбы в одном из поворотов Volkswagen Polo Джабраила Ахмадова с вырванной подвеской оказался у ограждения трассы.
В классе S1600 победителя второй гонки пришлось выбирать с помощью прецизионного хронометража: Петр Плотников оказался быстрее Ефима Гантмахера всего на 0,012 секунды. В Туринге первую гонку выиграл Кирилл Ладыгин, выступающий за заводскую команду АвтоВАЗа, вторую — Андрей Масленников. В классе Супер-продакшн лучшим по итогам первого заезда стал Владислав Незванкин; во второй гонке первое место занял Вадим Антипов.
В классе Туринг-Лайт первая гонка осталась за пилотами на Ладах, а вторая преподнесла сюрприз. Героем заезда стал Владимир Черевань: он стартовал последним, но в итоге смог занять первое место, обойдя ближайшего преследователя 0,4 секунды. Первая гонка суперкаров в зачете SMP GT4 Russia принесла очередную победу Денису Ременяко. Однако во второй он впервые в этом сезоне не попал на подиум — и первое место досталось Сергею Столярова.
Следующий этап РСКГ пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» 5 и 6 сентября.