Казань примет третий этап СМП РСКГ

Лидерами новых классов сезона 2020 года — Спортпрототип CN и SMP GT4 Russia — по итогам двух этапов стали Павел Кузьминов, набравший 210 очков, и Денис Ременяко (Mercedes-AMG GT4, Capital Racing Team) с 51 очком. Класс S1600 Юниор пока возглавляет Егор Фокин из Академии ралли — у него 43 очка. Петр Плотников, тоже выступающий за Академию ралли, лидирует в S1600.

В классах Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Туринг первую строчку занимают Владимир Шешенин (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT), Владислав Незванкин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) и Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) соответственно.