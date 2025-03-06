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Опубликовано 06 марта 2025, 22:22
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В России полиция стала закупать кроссоверы RSV калужской сборки: фото

Автомобили Rosva Motors засветились в автопарке МВД на севере страны
В России полиция стала закупать кроссоверы RSV калужской сборки: фото. Пресс-служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Архангельской области поделилась снимками Citroen C5 Aircross с логотипами Rosva Motors. Таким образом, под новой маркой выпускают автомобили французского бренда для российских государственных структур. Аналогичный «ребрендинг» пережили тульские Haval перед адаптацией к службе в ДПС, СКР и ВАИ.
В России полиция стала закупать кроссоверы RSV калужской сборки: фото
© Госавтоинспекция Архангельской области
Сергей Ильин

Судя по соцсетям Госавтоинспекции Архангельской области, новинка Rosva Motors стала служебным автомобилем главного инспектора региона Сергея Пожарского. Кроссовер встал на учёт в феврале, внешних отличий от Citroen C5 Aircross (кроме логотипов) нет. Решётку радиатора украшает стилизованный пятиугольник, но в центре колёсных дисков обычные заглушки. О происхождении напоминают номерные рамки.

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Пресс-служба компании «Автомобильные технологии» подтвердила, что не исключает расширения гаммы и начала поставок кроссоверов RSV частным клиентам. Однако о тиражах первенца бренда Rosva Motors информации пока нет. Потребность в обновлении автопарка у МВД есть всегда: например, в 2024 году для нужд дорожно-патрульной службы закупили около тысячи кроссоверов Haval F7 под маркой ДПС.

Исходный Citroen C5 Aircross сейчас стоит от 3,9 миллиона рублей, вероятно, цена полицейских Rosva Motors сопоставима. В Калужской области помимо RSV и Citroen выпускают кроссоверы Tenet и Haval M6. «Шестёрка» уже успела обосноваться в государственных гаражах: такие машины закупают и для ФСО, и для МВД.

Источник:Госавтоинспекция Архангельской области
Автор:Сергей Ильин
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#Citroen
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