В России полиция стала закупать кроссоверы RSV калужской сборки: фото

Пресс-служба компании «Автомобильные технологии» подтвердила, что не исключает расширения гаммы и начала поставок кроссоверов RSV частным клиентам. Однако о тиражах первенца бренда Rosva Motors информации пока нет. Потребность в обновлении автопарка у МВД есть всегда: например, в 2024 году для нужд дорожно-патрульной службы закупили около тысячи кроссоверов Haval F7 под маркой ДПС.