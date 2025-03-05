В России стали выпускать кроссоверы под маркой Rosva Motors

Автомобили под новым брендом сходят с конвейера завода в Калуге

В России стали выпускать кроссоверы под маркой Rosva Motors. Компания «Автомобильные технологии подтвердила «Мотору», что в рамках проекта RSV выпущена первая партия машин. Решётку радиатора украшает чёрный пятиугольный лейбл с надписью RSV в стилизованном треугольнике. В настоящий момент под брендом RSV собирают одну модель для государственных заказчиков. В дальнейшем не исключается расширение гаммы и начало поставок машин частным клиентам.