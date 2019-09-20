Видео: водитель собирал кубик Рубика на скорости 128 км/ч

Нарушителя поймали в ходе рейда по выявлению невнимательных водителей. В нем задействовали три основные трассы, за которыми полицейские пристально следили с вертолетов и записывали происходящее на видеокамеры.
На одной из записей они заметили мужчину, который ехал со скоростью 128 километров в час, и во время движения собирал кубик Рубика. Несмотря на высокую скорость, он убирал с руля обе руки на довольно долгое время и полностью переводил взгляд на головоломку. Видеозапись нарушения опубликовала дорожная полиция Испании в своем твиттере.
Водителя остановила полиция и выписала ему штраф на 200 евро — 14 063 рубля по текущему курсу. Кроме того, мужчина лишился трех баллов. В Испании действует система наказаний путем снятия пунктов — водители-новички со стажем менее трех лет получают восемь баллов, опытным водителям начисляют 12 баллов.
За каждое нарушение полицейские выписывают не только штраф, но и снимают баллы. Если потратить все баллы, водительские права аннулируют. Для их восстановления нужно прослушать специальный 24-часовой курс, а затем сдать экзамен в полиции, но сделать это можно не раньше чем через полгода. После успешной сдачи водителю снова начислят восемь баллов, вне зависимости от его возраста и стажа.
В середине июля в Москве зафиксировали рекордное превышение скорости — байкер разогнался на МКАДе до 193 километров в час. По российскому законодательству, такое нарушение наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей. Если бы байкера остановили сотрудники ДПС, скорее всего, его лишили бы прав на полгода.