Видео: водитель собирал кубик Рубика на скорости 128 км/ч

Нарушителя поймали в ходе рейда по выявлению невнимательных водителей. В нем задействовали три основные трассы, за которыми полицейские пристально следили с вертолетов и записывали происходящее на видеокамеры.

На одной из записей они заметили мужчину, который ехал со скоростью 128 километров в час, и во время движения собирал кубик Рубика. Несмотря на высокую скорость, он убирал с руля обе руки на довольно долгое время и полностью переводил взгляд на головоломку. Видеозапись нарушения опубликовала дорожная полиция Испании в своем твиттере.