В России с 1 сентября изменился ряд правил для автомобилистов

С 1 сентября, согласно новым поправкам в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), за непропуск спецтранспорта могут оштрафовать на сумму от 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей или лишить прав на полгода-год. Причем речь идет и об автомобилях, у которых нет особой ливреи.

Выросли госпошлины для водителей. Например, пошлина за ПТС увеличена с 800 до 1200 рублей, а за регистрационные знаки придется платить 3000 рублей вместо 2000. Дороже обойдутся права, включая международные, и свидетельство о регистрации ТС.

Установлен запрет на использование «заменителей» детских автомобильных кресел. Под него попали адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, гибкие элементы с пряжками. Физлиц будут штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, юрлиц, включая таксистов, — на 100 тысяч.