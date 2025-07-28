В России изменились правила пропуска машин со спецсигналами

Согласно новым правилам, при приближении автомобиля с синими спецсигналами водители должны снизить скорость, перестроиться в соседний ряд либо съехать на обочину. Ранее в ПДД была прописана лишь обязанность уступить дорогу, без пояснений.

Если же мигалка красная, нужно уступать дорогу и едущим следом сопровождаемым автомобилям. Опережать спецтранспорт, а также двигаться с его скоростью на соседних полосах запрещено. Пропускать по правилам теперь нужно и машины без какой-либо ливреи — на таких обычно ездят высшие чиновники, сопровождаемые ГИБДД или ФСО. Штрафы за нарушение новых правил достигают 7500 рублей.