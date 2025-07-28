В России изменились правила пропуска машин со спецсигналами

В России изменились правила пропуска машин со спецсигналамиШтрафы достигают 7500 рублей
Согласно новым правилам, при приближении автомобиля с синими спецсигналами водители должны снизить скорость, перестроиться в соседний ряд либо съехать на обочину. Ранее в ПДД была прописана лишь обязанность уступить дорогу, без пояснений.
Если же мигалка красная, нужно уступать дорогу и едущим следом сопровождаемым автомобилям. Опережать спецтранспорт, а также двигаться с его скоростью на соседних полосах запрещено. Пропускать по правилам теперь нужно и машины без какой-либо ливреи — на таких обычно ездят высшие чиновники, сопровождаемые ГИБДД или ФСО. Штрафы за нарушение новых правил достигают 7500 рублей.
Вместе с тем в ПДД закреплен запрет на использование «заменителей» детских автомобильных кресел. Так, отныне запрещены адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, гибкие элементы с пряжками. За их использование вместо «нормальных» кресел физлиц будут штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, юрлиц — на 100 тысяч, а таксистам грозит уголовная ответственность.
С сентября в России резко вырастут пошлины для водителей. Так, дороже станут оформление ПТС и выдача международного водительского удостоверения, а также получение регистрационных знаков.