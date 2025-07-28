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Опубликовано 28 июля 2025, 09:32
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В России изменились правила пропуска машин со спецсигналами

Штрафы достигают 7500 рублей
В России вступили в силу новые ПДД о «мигалках» и детских креслах. С 26 июля заработали новые правила дорожного движения, касающиеся порядка действий при приближении транспортных средств с включенными спецсигналами. Постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В нем Минтранс уточнил, как именно нужно уступать дорогу. Кроме того, закреплено определение «детских кресел», в которое теперь не входит ряд удерживающих устройств.
В России изменились правила пропуска машин со спецсигналами
© platesmania.com / usedhead
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Согласно новым правилам, при приближении автомобиля с синими спецсигналами водители должны снизить скорость, перестроиться в соседний ряд либо съехать на обочину. Ранее в ПДД была прописана лишь обязанность уступить дорогу, без пояснений.

Если же мигалка красная, нужно уступать дорогу и едущим следом сопровождаемым автомобилям. Опережать спецтранспорт, а также двигаться с его скоростью на соседних полосах запрещено. Пропускать по правилам теперь нужно и машины без какой-либо ливреи — на таких обычно ездят высшие чиновники, сопровождаемые ГИБДД или ФСО. Штрафы за нарушение новых правил достигают 7500 рублей.

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Вместе с тем в ПДД закреплен запрет на использование «заменителей» детских автомобильных кресел. Так, отныне запрещены адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, гибкие элементы с пряжками. За их использование вместо «нормальных» кресел физлиц будут штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, юрлиц — на 100 тысяч, а таксистам грозит уголовная ответственность.

С сентября в России резко вырастут пошлины для водителей. Так, дороже станут оформление ПТС и выдача международного водительского удостоверения, а также получение регистрационных знаков.