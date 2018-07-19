В России появится национальная методика проведения краш-тестов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разработает новую методику проведения краш-тестов, которая, уверены в ведомстве, позволит повысить качество автомобилей. По аналогии с европейской Euro NCAP национальная система испытаний получит название RuNCAP, пишут «Известия».

Методика RuNCAP будет включать два базовых краш-теста: фронтальный и боковой удары. Помимо этого, для тестируемых автомобилей предложено проверять эффективность работы электронных систем безопасности: круиз-контроля, функции предотвращения фронтальных столкновений и системы стабилизации. Часть тестов планируется проводить в виртуальной среде для снижения расходов.

По данным Росстандарта, на создание национальной методики проведения краш-тестов потребуется от трех до пяти лет. Однако останется неясным, будет ли ведомство самостоятельно приобретать автомобиля для тестирования или обяжет автопроизводителей предоставлять их самостоятельно.

Последними в Euro NCAP разбили новый Ford Focus и Volvo XC40. Обе модели получили наивысшую оценку — пять звезд. Программа тестирования включает удар о сминаемый барьер на скорости 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, лобовое столкновение во всю ширину машины на скорости 50 километров в час, боковой удар, удар о столб, удар сзади и проверку эффективности работы системы экстренного торможения.

Самая известная программа оценки новых автомобилей — европейская Euro NCAP — существует с 1997 года. С 2009 года, помимо оценки пассивной безопасности, организация проверяет работу различных электронных помощников. В 2018 году Euro NCAP ввел расширенную программу тестирования систем автономного экстренного торможения, включив в нее сценарии столкновения с велосипедистом.