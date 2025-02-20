Российский каршеринг готов перейти на отечественные автомобили

Подобная мера позволит поддержать автопром страны

Каршеринг может перейти на автомобили российского производства. Об этом заявили представители сервисов BelkaCar и «Делимобиль». Специалисты заявили, что готовы обсудить с профильными ведомствами закрепление обязательной доли российских машин в собственных автопарках. При этом пользователям уже доступны автомобили отечественных марок. А в скором времени арендаторам станут доступны машины, сборку которых локализовали на территории нашей страны.