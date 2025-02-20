Новости
Опубликовано 20 февраля 2025, 18:50
1 мин.

Российский каршеринг готов перейти на отечественные автомобили

Подобная мера позволит поддержать автопром страны
Каршеринг может перейти на автомобили российского производства. Об этом заявили представители сервисов BelkaCar и «Делимобиль». Специалисты заявили, что готовы обсудить с профильными ведомствами закрепление обязательной доли российских машин в собственных автопарках. При этом пользователям уже доступны автомобили отечественных марок. А в скором времени арендаторам станут доступны машины, сборку которых локализовали на территории нашей страны.
Российский каршеринг готов перейти на отечественные автомобили
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Анастасия Мельник

Операторы каршеринга сообщили, что готовы обсудить меры поддержки отечественной автомобильной промышленности с профильными ведомствами, если они не будут ограничивать возможность выбора для каршеринговых компаний и их клиентов. В «Делимобиле» подчеркнули, что главная задача компании – предоставлять клиентам надёжные, безопасные и комфортные автомобили, вне зависимости от страны их производства.

Читайте на тему:

Сегодня при расширении автопарков специалисты используют алгоритм, учитывающий цену, стоимость обслуживания, а также запчастей автомобилей. Кроме того, на модельный ряд влияет потенциальный спрос на конкретные модели со стороны клиентов. Уже сегодня пользователям каршеринга доступны автомобили отечественных брендов «Москвич» и Sollers. При этом компании активно закупают машины, сборка которых локализована в России.

Ранее оператор каршеринга «Ситидрайв» заявил, что не готов перейти на российские автомобили. Генеральный директор компании подчеркнул, что пользователи сервиса чаще всего выбирают иномарки.