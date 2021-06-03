В России предлагают ввести штрафы за превышение средней скорости

В России предлагают ввести штрафы за превышение средней скоростиПока в КоАП нет статьи, позволяющей штрафовать за слишком быстрый проезд участков дорог
Нарушение будет фиксироваться двумя автоматическими комплексами фото- и видеофиксации, установленными в начале и в конце отрезка дороги. Камеры контроля средней скорости уже прошли сертификацию и допущены к использованию в качестве измерительных средств, а Верховный Суд уже постановил, что штрафовать водителей за нарушения статьи 12.9 КоАП на основании информации с этих комплексов правомерно.
Однако на сегодняшний день в Кодексе отсутствует статья за превышение во время проезда по участкам дорог – штраф предусмотрен только за превышение «в моменте». Совместный проект ведомств призван внести изменения в соответствующую статью, которые узаконят новые наказания. При этом в некоторых регионах (например, в Татарстане) уже используются «двойные» комплексы, но суды пока отменяют штрафы с них, так как у них нет законного основания.
Ранее в МВД отмечали, что получение штрафа сразу и за среднюю скорость, и за единовременное превышение будет незаконным – вероятно, пункт об этом внесут в новый законопроект.
В мае Министерство транспорта России совместно с «Автодором» разработали новые поправки, касающиеся взимания платы за проезд по платным автодорогам. Нововведения призваны устранить нормативные пробелы, мешающие внедрению системы безбарьерного проезда (free flow).