В России предлагают ввести штрафы за превышение средней скорости

Однако на сегодняшний день в Кодексе отсутствует статья за превышение во время проезда по участкам дорог – штраф предусмотрен только за превышение «в моменте». Совместный проект ведомств призван внести изменения в соответствующую статью, которые узаконят новые наказания. При этом в некоторых регионах (например, в Татарстане) уже используются «двойные» комплексы, но суды пока отменяют штрафы с них, так как у них нет законного основания.

Ранее в МВД отмечали, что получение штрафа сразу и за среднюю скорость, и за единовременное превышение будет незаконным – вероятно, пункт об этом внесут в новый законопроект.