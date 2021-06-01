Стало известно, насколько за 10 лет подорожали самые популярные автомобили в России

Самым доступным и в то же время популярным автомобилем в России является Lada Granta. В 2012 году стоимость модели составляла 229 000 рублей. К маю нынешнего года цена «Гранты» в кузове седан выросла на 127 процентов, достигнув 520 000 рублей. Стоимость исполнений лифтбек и универсал в настоящее время составляет 549 000 и 565 500 рублей соответственно.
Второй самой недорогой моделью на российском рынке считают Renault Logan. Базовая комплектация автомобиля в 2021 году обойдётся покупателям в 706 000 рублей. Десять лет назад стоимость «Логана» составляла 338 000 рублей, что на 109 процентов ниже нынешней рыночной цены.
Следом по традиции располагаются Hyundai Solaris и Kia Rio, которые в «базе» сейчас можно приобрести за 840 000 и 890 000 рублей. С 2012 года обе модели прибавили в цене около 90 процентов. Замыкает пятерку самых доступных автомобилей Volkswagen Polo. Сегодня стоимость немецкой модели начинается от 958 000 рублей, в то время как десять лет назад компактный седан стоил на 123 процента дешевле.
В ноябре прошлого года стало известно насколько подорожали новые автомобили в России на фоне пандемии. Эксперты выяснили, спрос на новые машины вырос, однако самые ходовые модели и комплектации оказались в дефиците.