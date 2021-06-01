Стало известно, насколько за 10 лет подорожали самые популярные автомобили в России

Второй самой недорогой моделью на российском рынке считают Renault Logan. Базовая комплектация автомобиля в 2021 году обойдётся покупателям в 706 000 рублей. Десять лет назад стоимость «Логана» составляла 338 000 рублей, что на 109 процентов ниже нынешней рыночной цены.

Следом по традиции располагаются Hyundai Solaris и Kia Rio, которые в «базе» сейчас можно приобрести за 840 000 и 890 000 рублей. С 2012 года обе модели прибавили в цене около 90 процентов. Замыкает пятерку самых доступных автомобилей Volkswagen Polo. Сегодня стоимость немецкой модели начинается от 958 000 рублей, в то время как десять лет назад компактный седан стоил на 123 процента дешевле.