Российский беспилотник проехал по маршруту Санкт-Петербруг – Казань

В ходе пробега выявили ряд недостатков системы. Так, на некоторых участках беспилотник не смог распознать области дорожного полотна. Вдобавок вычислительная платформа не справлялась с больши́м объемом входных данных и их обработка проходила с задержками. В «СтарЛайн» заявляют, что работа над устранением этих проблем уже ведется.