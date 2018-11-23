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11:20

Российский беспилотник проехал по маршруту Санкт-Петербруг – Казань

Всего за 10 дней автомобиль преодолел 2500 километров

Экспериментальный беспилотник российской компании НПО «СтарЛайн» проехал по маршруту Санкт-Петербург – Казань, двигаясь большую часть пути в автономном режиме. Всего за 10 дней автомобиль преодолел 2500 километров. Для обеспечения безопасности на сложных участках пути управление беспилотником брал на себя водитель-испытатель.

Прототип беспилотника «СтарЛайн» построен на базе Skoda Superb и оснащен автономной системой третьего уровня автономности с двумя режимами управления. Первый удерживает автомобиль в полосе, распознает разметку, дорожную обстановку, определяет полосу движения и рассчитает маршрут. Второй пока совершенствуется. Он позволит автомобилю двигаться при отсутствии разметки, в плохих погодных условиях и наличии множества помех. Например, в городе.

Для этого сотрудниками НПО создается высокоточная карта с путевыми точками. Определять местоположение беспилотника на ней будут с помощью высокоточного спутникового приемника, инерциальной навигации и одометрии. Двигаться автомобилю в этом случае будет помогать полный набор сенсоров — от системы технического зрения до лидара.

В ходе пробега выявили ряд недостатков системы. Так, на некоторых участках беспилотник не смог распознать области дорожного полотна. Вдобавок вычислительная платформа не справлялась с больши́м объемом входных данных и их обработка проходила с задержками. В «СтарЛайн» заявляют, что работа над устранением этих проблем уже ведется.

Видео: StarLineRu

В мае на подготовленном участке федеральной трассы Новороссийск – Керчь прошло масштабное испытание российских беспилотников. В заезде приняли участие пять автомобилей, построенных на базе «КАМАЗ», Skoda Superb и Ford Focus второго поколения, которым предстояло выполнять ряд «упражнений».

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