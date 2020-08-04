14:54

Audi назвала рублевые цены на универсал A6 allroad quattro

Новинка доступна в шести модификациях и с двумя моторами

Мария Евдокимова
Компания Audi начала принимать заказы в России на новый A6 allroad quattro и назвала цены, которые стартуют с отметки в 4 259 000 рублей. До дилеров автомобили доберутся в четвертом квартале нынешнего года.

В моторную гамму универсала вошли 249-сильный дизель 45 TDI и бензиновый 55 TFSI мощностью 340 лошадиных сил, работающий по схеме «умеренного» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором.

Россиянам доступно шесть модификаций новинки. В базовое оснащение входит полный привод и адаптивная пневмоподвеска, самостоятельно корректирующая клиренс во время езды. В стандартном положении он составляет 139 миллиметров, но может быть увеличен на 45 миллиметров.

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Стандартный универсал укомплектован легкосплавными дисками размерностью 18 дюймов, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, парктрониками и электроприводом крышки багажника. В салоне имеются кожаный руль и подогрев передних сидений.

Исполнения Advance и Business дооснащены камерой заднего вида, четырехзонным климат-контролем, электрорегулировкой всех сидений с памятью для водительского кресла, рулевой колонкой с регулировкой по вылету и углу наклона, а также пакетом дополнительного освещения салона.

Стоимость всех версий приведена в таблице.

МодификацияЦена в рублях
45 TDI tiptronic4 259 000
55 TFSI S tronic4 437 000
Advance 45 TDI tiptronic4 444 000
Advance 55 TFSI S tronic4 622 000
Business 45 TDI tiptronic4 639 000
Business 55 TFSI S tronic4 817 000

Для сравнения, Audi A6 Avant, который появился на российском рынке в июне, стоит 4 194 000 рублей в версии с 249-сильным дизельным мотором. Это на 65 000 рублей дешевле, чем базовый A6 allroad quattro с тем же мотором.

В июле Audi привезла в Россию спецверсию Audi A6 allroad quattro 20 Years Edition, посвященную 20-летнему юбилею модели. Для российского рынка приготовили только 50 таких универсалов стоимостью 5 377 000 рублей каждый.