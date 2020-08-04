Audi назвала рублевые цены на универсал A6 allroad quattro

В моторную гамму универсала вошли 249-сильный дизель 45 TDI и бензиновый 55 TFSI мощностью 340 лошадиных сил, работающий по схеме «умеренного» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором.

Россиянам доступно шесть модификаций новинки. В базовое оснащение входит полный привод и адаптивная пневмоподвеска, самостоятельно корректирующая клиренс во время езды. В стандартном положении он составляет 139 миллиметров, но может быть увеличен на 45 миллиметров.