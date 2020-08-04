Audi назвала рублевые цены на универсал A6 allroad quattro

В моторную гамму универсала вошли 249-сильный дизель 45 TDI и бензиновый 55 TFSI мощностью 340 лошадиных сил, работающий по схеме «умеренного» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором.
Россиянам доступно шесть модификаций новинки. В базовое оснащение входит полный привод и адаптивная пневмоподвеска, самостоятельно корректирующая клиренс во время езды. В стандартном положении он составляет 139 миллиметров, но может быть увеличен на 45 миллиметров.
Стандартный универсал укомплектован легкосплавными дисками размерностью 18 дюймов, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, парктрониками и электроприводом крышки багажника. В салоне имеются кожаный руль и подогрев передних сидений.
Исполнения Advance и Business дооснащены камерой заднего вида, четырехзонным климат-контролем, электрорегулировкой всех сидений с памятью для водительского кресла, рулевой колонкой с регулировкой по вылету и углу наклона, а также пакетом дополнительного освещения салона.
Стоимость всех версий приведена в таблице.
|Модификация
|Цена в рублях
|45 TDI tiptronic
|4 259 000
|55 TFSI S tronic
|4 437 000
|Advance 45 TDI tiptronic
|4 444 000
|Advance 55 TFSI S tronic
|4 622 000
|Business 45 TDI tiptronic
|4 639 000
|Business 55 TFSI S tronic
|4 817 000
Для сравнения, Audi A6 Avant, который появился на российском рынке в июне, стоит 4 194 000 рублей в версии с 249-сильным дизельным мотором. Это на 65 000 рублей дешевле, чем базовый A6 allroad quattro с тем же мотором.
В июле Audi привезла в Россию спецверсию Audi A6 allroad quattro 20 Years Edition, посвященную 20-летнему юбилею модели. Для российского рынка приготовили только 50 таких универсалов стоимостью 5 377 000 рублей каждый.