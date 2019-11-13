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12:43

BMW отзывает в России новые седаны 3-, 5- и 7-й серии

Сервисная кампания коснется автомобилей, проданных в 2019 году

© BMW
Росстандарт объявил об отзыве одной BMW 3-Series в кузове G20, трех 5-Series в кузове G30 и шести 7-Series в кузове G11. Причина внепланового посещения сервиса — дефект подшипниковой опоры балансирного вала двигателя.

Сообщение о начале отзывной кампании размещено на официальном сайте Росстандарта. Недостаточная прочность опоры может стать причиной повышенного износа подшипников. Проблема может привести к внезапному отказу мотора.

Официальные дилеры BMW оповестят владельцев автомобилей с бракованной деталью письменно или по телефону. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для собственников. Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв можно, сверив VIN-код со списком, размещенном на сайте Росстандарта.

Для «троек» в кузове G20 текущая отзывная кампания — первая на российском рынке. Седаны 5-й серии уже вызывали на ремонт год назад: тогда причиной отзыва 82 экземпляров стал бракованный датчик положения коленчатого вала.