BMW отзывает в России новые седаны 3-, 5- и 7-й серии

Сообщение о начале отзывной кампании размещено на официальном сайте Росстандарта. Недостаточная прочность опоры может стать причиной повышенного износа подшипников. Проблема может привести к внезапному отказу мотора.

Официальные дилеры BMW оповестят владельцев автомобилей с бракованной деталью письменно или по телефону. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для собственников. Узнать, попадает ли автомобиль под отзыв можно, сверив VIN-код со списком, размещенном на сайте Росстандарта.