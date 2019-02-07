В России BMW отправит в ремонт 29 тысяч машин из-за угрозы возгорания

Как говорится в сообщении Росстандарта, под действие сервисной акции подпадают кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6, а также автомобили 2, 3, 5, 6 и 7 серий, которые были проданы с 2011 по 2015 год. Кроме того, отзыв затронет и машины, реализованные с 2014 по 2016 год: Х3, Х4, Х5, а также 1, 2, 3, 4 и 5 серии.

Отзыв проводится из-за негерметичного радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Утечка охлаждающей жидкости вместе с отложениями сажи и масла может привести к их воспламенению.

На сервисе автомобилям заменят радиатор и систему впуска. Все работы проведут бесплатно.

Определить, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта (для машин 2011-2015 года; для машин 2014-2016 года).

Отзыв является частью глобальной кампании, затрагивающей 1,6 миллиона автомобилей. Последняя отзывная акция BMW на российском рынке коснулась только 168 автомобилей 5 серии (G30), М5 (F90) и X5 (E53).