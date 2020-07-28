Стали известны любимые автомобильные цвета российских водителей

Исследование показало, что самыми популярными автомобильными цветами в России являются серебристый и серый. Второе место занял белый цвет, в который окрашено 23 процента машин в стране. Третье место досталось черному цвету с результатом 18 процентов по всей России. На первую тройку цветов приходится 71 процент от общего числа автомобилей.

По мнению экспертов, серые и серебристые оттенки являются популярным у водителей, поскольку на нейтральные цвета проще найти покупателей. Кроме того, на таких автомобилях меньше видна грязь и мелкие царапины. А при ремонте на них проще найти необходимые запчасти.