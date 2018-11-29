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14:09

Стали известны рублевые цены на кабриолет Bentley Continental GTC

Открытый вариант оказался на два миллиона дороже купе

В Мюнхене состоялась презентация кабриолета Bentley Continental GTС, где были объявлены цены на новую модель. Как сообщили «Мотору», в России цены открытой версии начинаются от 16 490 000 рублей.

Богато оснащенные машины в стартовой версии First Edition обойдутся минимум в 18 790 000 рублей. Bentley уже принимает заказы на новый кабриолет. Автомобили начнут поступать к российским покупателям во втором квартале 2019 года. Для сравнения, купе оценивается в 14 290 000 рублей, а машина из спецверсии First Edition – в 16 490 000 рублей.

Открытая двухдверка построена на базе купе Continental GT, в основе которого лежит платформа Porsche Panamera. Благодаря новой компоновке двигатель сдвинут назад, за счет чего машина обрела стремительные «заднеприводные» пропорции с коротким передним свесом и сдвинутым к задней оси салоном.

Правда, за линией передней оси оказались лишь последние цилиндры мотора W12 — основная его часть по-прежнему располагается в переднем свесе. Двенадцатицилиндровый двигатель пока единственный: шестилитровый мотор с двумя турбинами развивает 635 лошадиных сил. Появятся и более скромные восьмицилиндровые версии, но их не стоит ждать раньше 2020 года.

Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, привод — на все колеса. С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 3,8 секунды — всего на одну десятую секунды дольше купе. Максимальная скорость та же, что и у закрытой модели — 333 километра в час.

Кузов кабриолета практически целиком выполнен из алюминия: кабриолет стал на пять процентов жестче своего предшественника, а снаряженная масса снижена на 81 килограмм – до 2414 килограммов. Кроме того, автомобиль теперь еще и на три процента тише: в этом заслуга новой тканевой крыши многослойной конструкции. Она открывается и закрывается за 19 секунд, причем это можно сделать на ходу, на скорости до 50 километров в час.

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Все поверхности интерьера отделаны высококачественной кожей или натуральным деревом. А дефлекторы вентиляции и решеточки динамиков изготовлены из полированного металла.

Почти все клавиши собраны в компактный блок вокруг селектора трансмиссии. Здесь же пара вращающихся ручек климат-контроля с рельефной накаткой и энкодер выбора режимов работы шасси, сверху которого — кнопка запуска двигателя.

12-дюймовый дисплей бортовой информационной системы в выключенном состоянии никак себя не выдает — его корпус выполнен вращающимся, с тыльной стороной из полированного дерева. Щиток приборов виртуальный.

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Несмотря на длину машины без малого пять метров (а точнее, 4,8 метра), салон выполнен по посадочной формуле 2+2: на задних сиденьях тесно, а за рослыми передними седоками усесться и вовсе не получится.

Варианты кастомизации машины почти бесконечны. Для примера собравшимся клиентам и журналистам показали два варианта открытой двухдверки — строгого вида серебристую машину с темным верхом и бело-синим салоном, и яркий автомобиль работы придворного ателье Muliner: белый, с бордовой крышей, салоном такого же цвета (с ромбическим орнаментом, консолью полированного металла и акустикой Naim).

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