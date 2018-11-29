Стали известны рублевые цены на кабриолет Bentley Continental GTC

Богато оснащенные машины в стартовой версии First Edition обойдутся минимум в 18 790 000 рублей. Bentley уже принимает заказы на новый кабриолет. Автомобили начнут поступать к российским покупателям во втором квартале 2019 года. Для сравнения, купе оценивается в 14 290 000 рублей, а машина из спецверсии First Edition – в 16 490 000 рублей.

Открытая двухдверка построена на базе купе Continental GT, в основе которого лежит платформа Porsche Panamera. Благодаря новой компоновке двигатель сдвинут назад, за счет чего машина обрела стремительные «заднеприводные» пропорции с коротким передним свесом и сдвинутым к задней оси салоном.