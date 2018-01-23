Компания Mitsubishi назвала сроки появления Eclipse Cross в России

Компания Mitsubishi Motors планирует привезти на российский рынок кроссовер Eclipse Cross в апреле. Об этом было объявлено на пресс-конференции марки, посвященной планам на текущий год.

На данный момент продажи модели Eclipse Cross начались только в Европе. Данных о комплектациях и ценах для российского рынка пока нет, однако известно, что кроссовер будет доступен со 163-сильным турбомотором объемом 1,5 литра. Он сможет работать в паре с «механикой» или вариатором.

Для модели планируется предлагать версии как с полным, так и с передним приводом. Полноприводная версия оснащается передним дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой и системой распределения тяги между задними колесами Active Yaw Control (AYC).

В модельной гамме Eclipse Cross расположится на ступеньку ниже «Аутлендера».

Для самого Outlander компания Mitsubishi подготовит новые доступные переднеприводные модификации. Подробности о новинках будут объявлены в феврале. Сейчас у модели есть только одна моноприводная версия, которая стоит 1 499 000 рублей (за машину 2017 модельного года).