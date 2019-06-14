На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки

В России начали собирать двухлитровые «четверки» мощностью 150 лошадиных сил, которые устанавливаются на все модели «Мазды», кроме вседорожника CX-9. Агрегаты производятся из компонентов, импортируемых из Японии. Проектная мощность завода во Владивостоке, оборудованного роботизированными стендами и автоматизированными тележками, составляет 50 тысяч моторов в год.

Первые тестовые двигатели, собранные на российском заводе, уже прошли испытания в Японии. В том числе некоторые экземпляры проверяли до полного износа их ресурса. Все агрегаты успешно прошли проверку.