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19:25

На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки

Во Владивостоке стартовал выпуск двигателей Mazda

Совместное предприятие компаний Mazda и Sollers во Владивостоке приступило к выпуску бензиновых двигателей SkyActiv-G. Эти моторы планируется отправлять в Японию на заводы «Мазды», где их будут устанавливать на автомобили марки.
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В России начали собирать двухлитровые «четверки» мощностью 150 лошадиных сил, которые устанавливаются на все модели «Мазды», кроме вседорожника CX-9. Агрегаты производятся из компонентов, импортируемых из Японии. Проектная мощность завода во Владивостоке, оборудованного роботизированными стендами и автоматизированными тележками, составляет 50 тысяч моторов в год.

Первые тестовые двигатели, собранные на российском заводе, уже прошли испытания в Японии. В том числе некоторые экземпляры проверяли до полного износа их ресурса. Все агрегаты успешно прошли проверку.

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Завод Mazda-Sollers во Владивостоке

О том, что компания Mazda собирается запустить в России производство двигателей, стало известно весной 2016 года. В сентябре 2017-го совместное предприятие получило статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская», где и располагается завод, а к осени 2018-го сборочная площадка была полностью готова.

Инвестиции в проект составили более трех миллиардов рублей.

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