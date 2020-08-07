В России можно купить 91-летний Ford. Он стоит как новый Hyundai Santa Fe

Объявление висит на сайте уже около месяца, и желающих купить Ford A 1929 года до сих пор не нашлось. Автомобиль привезли в Россию из США, и, по словам продавца, он не является культурной ценностью. Ходовая и 3,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 40 лошадиных сил находятся в идеальном состоянии. Мотор работает в тандеме с трёхступенчатой механической коробкой передач. Заявленная максимальная скорость – 105 километров в час.

Продавец отмечает, что 2,5 миллиона – это стоимость автомобиля с комплектом документов, а без них он готов отдать машину дешевле. Он также указал, что по выходным ездит на Ford A с детьми в магазин.