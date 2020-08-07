В России можно купить 91-летний Ford. Он стоит как новый Hyundai Santa Fe

Объявление висит на сайте уже около месяца, и желающих купить Ford A 1929 года до сих пор не нашлось. Автомобиль привезли в Россию из США, и, по словам продавца, он не является культурной ценностью. Ходовая и 3,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 40 лошадиных сил находятся в идеальном состоянии. Мотор работает в тандеме с трёхступенчатой механической коробкой передач. Заявленная максимальная скорость – 105 километров в час.
Продавец отмечает, что 2,5 миллиона – это стоимость автомобиля с комплектом документов, а без них он готов отдать машину дешевле. Он также указал, что по выходным ездит на Ford A с детьми в магазин.
Ford A выпускался в Детройте в период с 1927 по 1931 год. Линейка была многообразна, она включала купе, бизнес- и спорткупе, родстер, кабриолет, фаэтон, универсал, пикап, а также вариант для такси. На момент появления на рынке автомобиль можно было купить за 385 долларов. С 1932 года на заводе ГАЗ производилась лицензионная версия модели под названием ГАЗ-А.
В прошлом году в России продавали Ford Model T 1922 года выпуска, известный также как «Жестянка Лиззи». За кабриолет с 2,9-литровым четырёхцилиндровым бензиновым мотором мощностью 20 лошадиных сил продавец просил 2,5 миллиона рублей.