Модель оценили минимум в 1 339 000 рублей

Пульс

Названы цены на все версии Skoda Kodiaq российской сборки

6f2407962eb9ef384cc320a574ccff3e5331d1d3
28 апреля 2018

Компания Skoda назвала цены на все модификации кроссовер Kodiaq российской сборки. Модель, которую производят на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, оценили минимум в 1 339 000 рублей.

[Тест-драйв: оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум](https://motor.ru/testdrives/kodiaq.htm)

Тест-драйв: оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум

Базовая модификация Skoda Kodiaq оснащается 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Переднеприводный кроссовер разгоняется до «сотни» за 10,5 секунды, его максимальная скорость составляет 190 километров в час.

Гамма двигателей, помимо бензинового турбомотора 1.4 мощностью 125 и 150 сил, будет включать двухлитровый 180-сильный агрегат и дизель такого же объема мощностью 150 лошадиных сил. Коробки — «механика», шести- и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Цены на Skoda Kodiaq

Двигатель Active Ambition Style
1.4 TSI 125 л.с. MКПП-6 4x2 1 339 000 1 512 000 -
1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 4x2 1 480 000 1 603 000 1 769 000
1.4 TSI 150 л.с. MКПП-6 4x4 1 505 000 1 628 000 1 794 000
1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 4x4 1 545 000 1 668 000 1 834 000
2.0 TSI 180 л.с. DSG-7 4x4 - 1 848 000 2 014 000
2.0 TDI 150 л.с. DSG-7 4x4 - 1 783 000 1 949 000

В оснащение начальной комплектации Skoda Kodiaq войдут передние кресла с подогревом, задние светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и многофункциональный дисплей Maxi Dot на приборной панели.

1/4
2/4
3/4
4/4

Другие комплектации предлагаются с полностью светодиодной головной оптикой, фоновой подсветкой салона, селектором режимов движения, зеркалами с подогревом, камерой заднего вида и системой контроля дистанции до впереди идущего автомобиля.

Если не кроссовер, то что: автомобили, способные заменить кроссоверы и внедорожники

В списке опций кроссовера значатся адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и руля, а также трехзонный климат-контроль, система контроля слепых зон и камера кругового обзора.

Производство Skoda Kodiaq на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось в середине февраля текущего года. Кроссовер собирается по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. На этом же предприятии концерн Volkswagen уже выпускает Jetta, Octavia и Yeti.

Цены на Skoda Kodiaq чешской сборки начинаются от 2 017 000 рублей.

Skoda Kodiaq в подробностях

Все, что нужно знать о большом кроссовере Skoda Kodiaq прямо сейчас

Теги:
SkodaKodiaq
Новости по теме
29 марта 2018
Skoda назвала цену кроссовера Kodiaq российской сборки
19 февраля 2018
Компания Skoda начала выпускать в России кроссовер Kodiaq
15 февраля 2018
Skoda добавила роскоши самому большому вседорожнику
6 февраля 2018
Большому кроссоверу Skoda добавили спортивности в России