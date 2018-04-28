Названы цены на все версии Skoda Kodiaq российской сборки

Компания Skoda назвала цены на все модификации кроссовер Kodiaq российской сборки. Модель, которую производят на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, оценили минимум в 1 339 000 рублей.

Базовая модификация Skoda Kodiaq оснащается 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Переднеприводный кроссовер разгоняется до «сотни» за 10,5 секунды, его максимальная скорость составляет 190 километров в час.

Гамма двигателей, помимо бензинового турбомотора 1.4 мощностью 125 и 150 сил, будет включать двухлитровый 180-сильный агрегат и дизель такого же объема мощностью 150 лошадиных сил. Коробки — «механика», шести- и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Цены на Skoda Kodiaq

Двигатель Active Ambition Style 1.4 TSI 125 л.с. MКПП-6 4x2 1 339 000 1 512 000 - 1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 4x2 1 480 000 1 603 000 1 769 000 1.4 TSI 150 л.с. MКПП-6 4x4 1 505 000 1 628 000 1 794 000 1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 4x4 1 545 000 1 668 000 1 834 000 2.0 TSI 180 л.с. DSG-7 4x4 - 1 848 000 2 014 000 2.0 TDI 150 л.с. DSG-7 4x4 - 1 783 000 1 949 000

В оснащение начальной комплектации Skoda Kodiaq войдут передние кресла с подогревом, задние светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и многофункциональный дисплей Maxi Dot на приборной панели.

Другие комплектации предлагаются с полностью светодиодной головной оптикой, фоновой подсветкой салона, селектором режимов движения, зеркалами с подогревом, камерой заднего вида и системой контроля дистанции до впереди идущего автомобиля.

В списке опций кроссовера значатся адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и руля, а также трехзонный климат-контроль, система контроля слепых зон и камера кругового обзора.

Производство Skoda Kodiaq на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось в середине февраля текущего года. Кроссовер собирается по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. На этом же предприятии концерн Volkswagen уже выпускает Jetta, Octavia и Yeti.

Цены на Skoda Kodiaq чешской сборки начинаются от 2 017 000 рублей.