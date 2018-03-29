Сборку автомобиля наладили на заводе в Нижнем Новгороде

Пульс

Skoda назвала цену кроссовера Kodiaq российской сборки

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29 марта 2018

Компания Skoda назвала базовую стоимость кроссовера Kodiaq российской сборки. Цены на автомобиль будут начинаться от 1 339 000 рублей.

[Тест-драйв: оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум](https://motor.ru/testdrives/kodiaq.htm)

Тест-драйв: оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум

В такую сумму обойдется вседорожник в комплектации Active, с передним приводом, 125-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и механической коробкой передач.

Также можно будет заказать автомобили с бензиновыми и дизельным двигателями объемом 1,4 и 2,0 литра, выдающими от 125 до 180 лошадиных сил. Все агрегаты доступны только с роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями. Цены на эти модификации объявят в перед самым стартом продаж – в конце апреля.

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Производство «Кодиаков» на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось в середине февраля. Кроссовер собирается по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. На этом же предприятии концерн Volkswagen уже выпускает Jetta, Octavia и Yeti.

Цены на Skoda Kodiaq чешской сборки сейчас начинаются от 2 017 000 рублей.

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Теги:
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