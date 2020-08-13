В России отправят на сервис сразу пять моделей Mercedes-Benz

На всех отозванных автомобилях заменят фиксатор спинки заднего левого сиденья. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.
Для Mercedes-Benz это уже шестая отзывная кампания в 2020 году. В марте автопроизводитель обнаружил проблему у A-Class, B-Class, а также CLA, GLE и GLS: на 327 автомобилях 2019-2020 годов адаптировали конфигурацию ПО модуля системы экстренного вызова (eCall). Позже из-за маслопровода турбокомпрессора отзывали не только S-Class, но также AMG GT, G-Class и E-Class.
В начале лета на C-Классе, E-Классе и CLS заменили панель подушки безопасности, которая при срабатывании могла травмировать пассажира. В середине июля ремонт потребовался 17 экземплярам Mercedes-Benz GLE и GLS из-за недостаточной прочности сварных швов задней деформируемой поперечины. А в конце июля в сервис направили 1019 экземпляров S-Class (W222), а также купе и кабриолетов S-Class (W217) из-за проблем с заглушками двигателей.