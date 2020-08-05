Российские Porsche Cayenne отправят в ремонт из-за риска утечки топлива

Проблема заключается в недостаточной термической стойкости компонентов в быстроразъёмном соединении подающего топливопровода. В рамках отзывной кампании на указанных кроссоверах будет произведена проверка и, при необходимости, бесплатная замена дефектного элемента. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров, приведённых на сайте ведомства.

Это не первая отзывная компания для Porsche в 2020 году и для Cayenne в частности. Например, в июле Росстандарт уже сообщал об отзыве партии протекающих Cayenne. Тогда в ремонт направили 676 кроссоверов, реализованных в период с 20 сентября по 20 ноября прошлого года, из-за возможной утечки трансмиссионной жидкости.