Российские Porsche Cayenne отправят в ремонт из-за риска утечки топлива

Проблема заключается в недостаточной термической стойкости компонентов в быстроразъёмном соединении подающего топливопровода. В рамках отзывной кампании на указанных кроссоверах будет произведена проверка и, при необходимости, бесплатная замена дефектного элемента. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров, приведённых на сайте ведомства.
Это не первая отзывная компания для Porsche в 2020 году и для Cayenne в частности. Например, в июле Росстандарт уже сообщал об отзыве партии протекающих Cayenne. Тогда в ремонт направили 676 кроссоверов, реализованных в период с 20 сентября по 20 ноября прошлого года, из-за возможной утечки трансмиссионной жидкости.
Весной этого года отзыв затронул 5114 экземпляров Porsche Macan, проданных на российском рынке с апреля 2014 года по февраль 2019 года. В условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка Macan может оказывать давление на фланец топливного фильтра. Из-за этого на нем могут возникнуть трещины, что приведет к появлению запаха топлива и его утечке.