Названы рублевые цены на обновленный Kia Sportage

Кроссовер предлагается с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, выдающими 150 и 184 лошадиные силы, а также со 185-сильным двухлитровым дизелем. Первые работают в паре с шестиступенчатым «автоматом», а агрегат на «тяжелом топливе» – с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.
Обновленный Kia Sportage будет доступен в шести модификациях. В оснащение базового варианта Classic входят фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, аудиосистема с Bluetooth и шестью динамиками. Такая комплектация есть только у машин с бензиновым двухлитровым двигателем, передним приводом и механической коробкой.
Самый доступный вариант с «автоматом» стоит 1 489 900 рублей, а с полным приводом – от 1 634 900 рублей. Цены на машины с мотором 2.4 начинаются от 1 794 900, при этом такие Sportage предлагаются в хорошо оснащенной комплектации Luxe. Она имеет мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, датчиками света и дождя.
«Спортивная» версия GT Line обойдется в 2 089 900 рублей, а дизель доступен только в топовой модификации по цене 2 244 900 рублей.