Названы рублевые цены на обновленный Kia Sportage

Самый доступный вариант с «автоматом» стоит 1 489 900 рублей, а с полным приводом – от 1 634 900 рублей. Цены на машины с мотором 2.4 начинаются от 1 794 900, при этом такие Sportage предлагаются в хорошо оснащенной комплектации Luxe. Она имеет мультимедийный комплекс с Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, датчиками света и дождя.