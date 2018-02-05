Объявлены все российские цены на Kia Stinger
Компания Kia назвала российские цены на все комплектации модели Stinger. Самый доступный вариант модели будет стоить 1 899 900 рублей, а топовый обойдется в 3 229 900 рублей.
«Стингер» будет доступен в пяти модификациях. Оснащение базового варианта Comfort – это задний привод с самоблокирующимся дифференциалом, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, бесключевой доступ, мультимедийная система с семидюймовым экраном, камера заднего вида и парктроники, а также кресло водителя с электроприводами и отделка салона эко-кожей.
Цены на автомобили с полным приводом будут начинаться от 2 109 900 рублей. У таких машин «в базе» появятся светодиодные фары, беспроводная зарядка в салоне, отделка сидений натуральной кожей.
Цены на Kia Stinger
|Комплектация
|2.0, 197 сил, задний привод
|2.0, 247 сил, задний привод
|2.0, 197 сил, полный привод
|2.0, 247 сил, полный привод
|3.3, 370 сил, полный привод
|Comfort
|1 899 900
|1 999 900
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|Luxe
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|2109900
|2209900
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|Prestige
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|2 329 900
|2 429 900
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|GT Line
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|2 659 900
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|GT
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|3 229 900
В оснащение модели также входит проекционный дисплей, дверь багажника с электроприводом, вентиляция кресел, панорамная крыша, система кругового обзора, аудиосистема Harman/Kardon, адаптивный круиз-контроль и электронноуправляемая подвеска.
«Стингер» предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 197 и 247 сил. В первом случае мощность снизили из-за повышения акцизов на автомобили мощнее 200 сил. Также будет доступна 370-сильная битурбо «шестеркой» с непосредственным впрыском. «Сотню» самый мощный Stinger сможет набирать за 4,9 секунды. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Первыми в продаже появятся машины с «шестерками». На машины с моторами 2.0 принимают предзаказы, до клиентов они доберутся только к маю. Сборка модели начата на заводе «Автотор» в Калининграде.