Объявлены все российские цены на Kia Stinger

Компания Kia назвала российские цены на все комплектации модели Stinger. Самый доступный вариант модели будет стоить 1 899 900 рублей, а топовый обойдется в 3 229 900 рублей.

«Стингер» будет доступен в пяти модификациях. Оснащение базового варианта Comfort – это задний привод с самоблокирующимся дифференциалом, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, бесключевой доступ, мультимедийная система с семидюймовым экраном, камера заднего вида и парктроники, а также кресло водителя с электроприводами и отделка салона эко-кожей.

Цены на автомобили с полным приводом будут начинаться от 2 109 900 рублей. У таких машин «в базе» появятся светодиодные фары, беспроводная зарядка в салоне, отделка сидений натуральной кожей.

Цены на Kia Stinger

Комплектация 2.0, 197 сил, задний привод 2.0, 247 сил, задний привод 2.0, 197 сил, полный привод 2.0, 247 сил, полный привод 3.3, 370 сил, полный привод Comfort 1 899 900 1 999 900 -- -- -- Luxe -- -- 2109900 2209900 -- Prestige -- -- 2 329 900 2 429 900 -- GT Line -- -- -- 2 659 900 -- GT -- -- -- -- 3 229 900

В оснащение модели также входит проекционный дисплей, дверь багажника с электроприводом, вентиляция кресел, панорамная крыша, система кругового обзора, аудиосистема Harman/Kardon, адаптивный круиз-контроль и электронноуправляемая подвеска.

«Стингер» предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 197 и 247 сил. В первом случае мощность снизили из-за повышения акцизов на автомобили мощнее 200 сил. Также будет доступна 370-сильная битурбо «шестеркой» с непосредственным впрыском. «Сотню» самый мощный Stinger сможет набирать за 4,9 секунды. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Первыми в продаже появятся машины с «шестерками». На машины с моторами 2.0 принимают предзаказы, до клиентов они доберутся только к маю. Сборка модели начата на заводе «Автотор» в Калининграде.