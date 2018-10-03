Названы сроки появления в России новой Toyota RAV4

Точной информации о линейке силовых установок пока нет. Как сообщает «Российская газета», российский «Рафик», скорее всего, будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний из них сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для европейцев также станет доступна 222-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входит тот же 2,5-литровый агрегат, электромотор и вариатор.

Новая Toyota RAV4 дебютировала в марте этого года в США, а ее европейский вариант показали в Париже. Кроссовер построен на базе модульной архитектуры TNGA K – такой же, как и у последней «Камри». В оснащение модели входят светодиодные фары, адаптивный криуз-контроль, новый мультимедийный комплекс с семидюймовым экраном, аудиосистема JBL.