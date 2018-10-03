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12:32

Названы сроки появления в России новой Toyota RAV4

Модель следующего поколения не будут предлагать с дизельным мотором

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Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения появится на российском рынке в середине 2019 года. При этом дизельной модификации у нас больше не будет.

Точной информации о линейке силовых установок пока нет. Как сообщает «Российская газета», российский «Рафик», скорее всего, будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний из них сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для европейцев также станет доступна 222-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входит тот же 2,5-литровый агрегат, электромотор и вариатор.

Новая Toyota RAV4 дебютировала в марте этого года в США, а ее европейский вариант показали в Париже. Кроссовер построен на базе модульной архитектуры TNGA K – такой же, как и у последней «Камри». В оснащение модели входят светодиодные фары, адаптивный криуз-контроль, новый мультимедийный комплекс с семидюймовым экраном, аудиосистема JBL.

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Предыдущее поколение вседорожника доступно в России со 150-сильным дизелем 2.2, а также бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.5 литра, выдающими 146 и 180 сил. Цены на RAV4 начинаются от 1,44 миллиона рублей (с учетом действующих на данный момент скидок).

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