Названы сроки появления в России новой Toyota RAV4

Точной информации о линейке силовых установок пока нет. Как сообщает «Российская газета», российский «Рафик», скорее всего, будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний из них сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для европейцев также станет доступна 222-сильная гибридная силовая установка, в состав которой входит тот же 2,5-литровый агрегат, электромотор и вариатор.
Новая Toyota RAV4 дебютировала в марте этого года в США, а ее европейский вариант показали в Париже. Кроссовер построен на базе модульной архитектуры TNGA K – такой же, как и у последней «Камри». В оснащение модели входят светодиодные фары, адаптивный криуз-контроль, новый мультимедийный комплекс с семидюймовым экраном, аудиосистема JBL.
Предыдущее поколение вседорожника доступно в России со 150-сильным дизелем 2.2, а также бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.5 литра, выдающими 146 и 180 сил. Цены на RAV4 начинаются от 1,44 миллиона рублей (с учетом действующих на данный момент скидок).