Россия не вошла в десятку стран Европы с самым доступным бензином

Замыкают рейтинг Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия: в этих странах на среднемесячную зарплату можно купить от 549 до 650 литров бензина. Рейтинг стран с самым дешёвым бензином совсем другой: здесь Россия на второй строчке и уступает только Казахстану. Самый дорогой бензин в Финляндии, Нидерландах, Дании, Греции и Германии: в пересчёте на российскую валюту горючее стоит от 182 до 199 рублей за литр.