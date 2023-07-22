Россия не вошла в десятку стран Европы с самым доступным бензиномЗа последний год средняя цена бензина увеличилась незначительно
Россия не вошла в десятку стран Европы с самым доступным бензином. Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг, оценив доступность бензина, исходя из количества топлива, которое жители страны могут купить на свою среднемесячную зарплату. Статистика учитывала средние цены на бензин АИ-95 по состоянию на май-июнь 2023 года, измерения проводились в национальной валюте стран. В лидерах рейтинга продолжает оставаться Люксенбург.
В Люксенбурге жители могут приобрести на среднемесячную зарплату более 2,5 тысячи литров бензина. В пятёрку лидеров вошли Ирландия, Великобритания, Австрия и Норвегия: во всех этих странах жители способны купить от 1800 до 2000 литров горючего. Россия только на 15-ой строчке с результатом 1171 литр бензина: наша страна расположилась между Кипром и Испанией.
Замыкают рейтинг Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия: в этих странах на среднемесячную зарплату можно купить от 549 до 650 литров бензина. Рейтинг стран с самым дешёвым бензином совсем другой: здесь Россия на второй строчке и уступает только Казахстану. Самый дорогой бензин в Финляндии, Нидерландах, Дании, Греции и Германии: в пересчёте на российскую валюту горючее стоит от 182 до 199 рублей за литр.
Россия лидирует по критерию дешивизны дизеля: у нас литр «тяжёлого» топлива стоит 58,4 рубля. В Финляндии, Швеции, Великобритании, Бельгии и Италии дизель дороже, чем в России в 2,8-3,2 раза. За прошедший год дизель подешевел почти по всех европейских странах, что обусловлено эффектом высокой базы 2022 года.