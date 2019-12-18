Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Самым популярным цветом в 2019 году был белый, ему отдали предпочтение более 35 процентов российских автолюбителей. На втором месте черный цвет с показателем 27 процентов и серый — 11 процентов. Замыкают пятерку лидеров синий, в который окрашены девять процентов автомобилей, и серебристый — шесть процентов.

При этом эксперты отметили, что гораздо меньше россиян стали выбирать классические «чистые» цвета — теперь большей популярностью пользуются более многогранные оттенки типа металлик. Из ярких цветов в «Авилоне» выделили красный, оранжевый и изумрудный, а фиолетовые машины и цвета морской волны покупали реже всего.