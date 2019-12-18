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14:15

Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Первенство в 2019 году удерживает белый цвет

© Unsplash
Анастасия Дубина
Аналитический центр «Авилон» проанализировал отечественный авторынок и выяснил, какие цвета автомобилей были самыми популярными в 2019 году.

Самым популярным цветом в 2019 году был белый, ему отдали предпочтение более 35 процентов российских автолюбителей. На втором месте черный цвет с показателем 27 процентов и серый — 11 процентов. Замыкают пятерку лидеров синий, в который окрашены девять процентов автомобилей, и серебристый — шесть процентов.

При этом эксперты отметили, что гораздо меньше россиян стали выбирать классические «чистые» цвета — теперь большей популярностью пользуются более многогранные оттенки типа металлик. Из ярких цветов в «Авилоне» выделили красный, оранжевый и изумрудный, а фиолетовые машины и цвета морской волны покупали реже всего.

Отдельные тенденции можно проследить и внутри каждой марки. Так, белый цвет пользовался популярностью у Jaguar — каждый четвертый проданный автомобиль имел такой окрас — и у Volkswagen с Hyundai.

Поклонники MINI отдавали предпочтение более ярким цветам: красному, зеленому и голубому. Такая же тенденция наблюдается у покупателей Audi — кроссовер Q3, например, продавался только в красном, зеленом и оранжевом цветах. Последний оттенок был популярен у «старшего» кроссовер Q8.

У Mercedes-Benz традиционно самым популярным был черный цвет, в этом оттенке было продано более 70 процентов внедорожников G-класса. Также часто покупали черные внедорожник Cadillac Escalade, для которого этот цвет стал практически визитной карточкой.

В мире статистика почти такая же — белый цвет удерживает лидерство девятый год подряд, а за 2019 38 процентов от общего объема были окрашены именно в него. Второе место занимает черный цвет (19 процентов), а замыкает мировой рейтинг серый — 12 процентов. Всего на эти три оттенка приходится 80 процентов всех выпускаемых автомобилей в мире.