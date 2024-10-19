В России импортозаместили важнейшую систему Bosch для КамАЗа«Антисанкционные» детали для тяжелой техники выпускают в Барнауле
Из материалов Фонда развития промышленности (ФРП) следует, что в Барнауле нашли альтернативу немецким системам Common Rail. Российский аналог — Altay Common Rail (ACR) — позволил в 2024 году полностью заместить топливную аппаратуру Bosch. На КамАЗе подтвердили, что с запуском производства ACR завод стал меньше зависим от импорта, сейчас автогигант собирает в пределах десяти тысяч двигателей Р6 в год, скоро тиражи удвоятся, а в перспективе можно впускать до 40 тысяч современных моторов.
По неофициальным данным российские топливные системы будут использоваться не только на КамАЗах, но и на УРАЛах, МАЗах и тепловозах «Синары». Также планируется перейти на отечественную аппаратуру в двигателях Aurus. Однако основным потребителем ACR станет КамАЗ и фирмы, которые выпускают смежную технику на агрегатах челнинских грузовиков. Значение производства АЗПИ трудно переоценить, ведь до 2022 года почти 98% рынка российского рынка топливных систем занимал Bosch.
Эксперты «Известий» согласились, что импортозамещение Common Rail — большой шаг вперед, однако передовым решение не назвать, ведь речь идёт об отладке системы предыдущего поколения. Однако в перспективе двигатель Р6 планируют почти на 100 процентов перевести на российские компоненты, и ACR — важный элемент в мозаике.