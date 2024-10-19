В России импортозаместили важнейшую систему Bosch для КамАЗа

Из материалов Фонда развития промышленности (ФРП) следует, что в Барнауле нашли альтернативу немецким системам Common Rail. Российский аналог — Altay Common Rail (ACR) — позволил в 2024 году полностью заместить топливную аппаратуру Bosch. На КамАЗе подтвердили, что с запуском производства ACR завод стал меньше зависим от импорта, сейчас автогигант собирает в пределах десяти тысяч двигателей Р6 в год, скоро тиражи удвоятся, а в перспективе можно впускать до 40 тысяч современных моторов.