В России начались продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

В России начались продажи Citroen C5 Aircross калужской сборкиПо цене он сравним с Geely Monjaro
Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонным автоматом.
В список оборудования единственного исполнения Feel включены подвеска с гидравлическими ограничителями хода Progressive Hydraulic Cushions, защита картера двигателя.
Внутри — обитые алькантарой фирменные кресла Citroen с дополнительным слоем пены, электрорегулировки сидений и шесть подушек безопасности. Диагональ виртуальной приборной панели — 12,3 дюйма, экрана мультимедийной системы — 10. За звук отвечают шесть динамиков, за температурный комфорт — двухзонный климат-контроль. Предусмотрены несколько USB-входов, а на передней панели есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и охлаждаемый бокс.
Кроме этого, имеются круиз-контроль, камеры кругового обзора, парктроники, датчики света и дождя. Двигатель запускается с кнопки, дверь багажника открывается бесконтактно.
На автомобиль дают гарантию три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
До конца 2024 года «Автомобильные технологии» собираются поставить на конвейер еще один автомобиль сегмента SUV. Также новое руководство присматривается к лифтбекам и легким коммерческим моделям.