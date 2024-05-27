В России начались продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонным автоматом.

В список оборудования единственного исполнения Feel включены подвеска с гидравлическими ограничителями хода Progressive Hydraulic Cushions, защита картера двигателя.

Внутри — обитые алькантарой фирменные кресла Citroen с дополнительным слоем пены, электрорегулировки сидений и шесть подушек безопасности. Диагональ виртуальной приборной панели — 12,3 дюйма, экрана мультимедийной системы — 10. За звук отвечают шесть динамиков, за температурный комфорт — двухзонный климат-контроль. Предусмотрены несколько USB-входов, а на передней панели есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и охлаждаемый бокс.