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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 11:53
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В России начались продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

По цене он сравним с Geely Monjaro
«Калужские» Citroen C5 Aircross появились в продаже. Компания «Автомобильные технологии», которая с марта нынешнего года серийно производит С5 Aircross на заводе в Калуге, объявила о старте продаж. Его предлагают с безальтернативным турбомотором и в одной комплектации с гидравлической подвеской, круиз-контролем, функцией бесключевого доступа и сдвоенными экранами. Цена собранного в России из китайских деталей французского автомобиля — 4 299 000 рублей.
В России начались продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки
© Citroen
Мария Руцкая

Кроссовер оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 лошадиных сил (250 Нм крутящего момента) и восьмидиапазонным автоматом.

В список оборудования единственного исполнения Feel включены подвеска с гидравлическими ограничителями хода Progressive Hydraulic Cushions, защита картера двигателя.

Внутри — обитые алькантарой фирменные кресла Citroen с дополнительным слоем пены, электрорегулировки сидений и шесть подушек безопасности. Диагональ виртуальной приборной панели — 12,3 дюйма, экрана мультимедийной системы — 10. За звук отвечают шесть динамиков, за температурный комфорт — двухзонный климат-контроль. Предусмотрены несколько USB-входов, а на передней панели есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и охлаждаемый бокс.

В России начались продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

© Citroen

Кроме этого, имеются круиз-контроль, камеры кругового обзора, парктроники, датчики света и дождя. Двигатель запускается с кнопки, дверь багажника открывается бесконтактно.

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На автомобиль дают гарантию три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

До конца 2024 года «Автомобильные технологии» собираются поставить на конвейер еще один автомобиль сегмента SUV. Также новое руководство присматривается к лифтбекам и легким коммерческим моделям.

Источник:Автомобильные технологии
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Citroen
#Aircross
#Кроссоверы
#Россия