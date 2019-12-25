На продажу выставили российскую версию Tesla Cybertruck, сделанную из Lada

Авторы проекта — блогеры YouTube-канала «Пушка гараж» из подмосковных Химок. В создании отечественной версии Cybertruck участвовали четыре механика, которые всего за восемь дней и 80 тысяч рублей построили «копию» пикапа на базе обычной «девятки». Теперь автомобиль выставили на продажу на сайте «Авто.ру».

В качестве силовой установки используется рядный бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 68 лошадиных сил. В паре с ним работает «родная» механическая коробка передач. Корпус пикапа сделали из обычных металлических листов, а вместо стекол установили поликарбонат.