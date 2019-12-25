На продажу выставили российскую версию Tesla Cybertruck, сделанную из Lada

Авторы проекта — блогеры YouTube-канала «Пушка гараж» из подмосковных Химок. В создании отечественной версии Cybertruck участвовали четыре механика, которые всего за восемь дней и 80 тысяч рублей построили «копию» пикапа на базе обычной «девятки». Теперь автомобиль выставили на продажу на сайте «Авто.ру».
В качестве силовой установки используется рядный бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 68 лошадиных сил. В паре с ним работает «родная» механическая коробка передач. Корпус пикапа сделали из обычных металлических листов, а вместо стекол установили поликарбонат.
Как пишут сами авторы, автомобиль «не бит и отлично покрашен», оснащен панорамной крышей и имеет почти «глухую» 95-процентную тонировку, которая обеспечивает «отличный обзор». Отдельно внимание они уделяют колесным дискам, которые создали по неким чертежам специально для этого автомобиля.
В завершение авторы отмечают, что автомобиль на ходу и с документами, однако советуют будущему владельцу возить с собой болгарку. Возможно, для того, чтобы была возможность сделать еще один выход из машины — сейчас у него только одна дверь, в качестве которой выступает крышка багажника.
Оригинальный пикап Tesla Cybertruck представили 21 ноября в Лос-Анджелесе. Как пояснил Илон Маск, на создание необычной модели его вдохновил фильм «Бегущий по лезвию». Старт производства серийной версии намечен на 2021 год, но это не помешало Маску прокатиться на модели по дорогам общего пользования в ресторан.