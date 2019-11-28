Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию

В Минпромторге подчеркнули, что «Шаман» для дубайской полиции отличается от российской версии: в экспортном варианте были доработаны системы охлаждения и кондиционирования. В будущем планируется поставить в Объединение Арабские Эмираты еще несколько вездеходов, которые будут использоваться для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, и в качестве командно-штабных машин.