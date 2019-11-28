Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию

Согласно информации на сайте «Автороса», снаряженная масса вездехода составляет 4,8 тонны, в длину он достигает 6,3 метра, в ширину 2,5 метра, в высоту – 2,7 метра, а дорожный просвет равен 450 миллиметрам. В движение «Шаман» приводит 146-сильный трехлитровый двигатель Iveco. Заявленная максимальная скорость по суше составляет 70 километров в час, а по воде – семь километров в час. В России такую машину можно приобрести за 10,5 миллиона рублей.
Фото: avtoros.info
В Минпромторге подчеркнули, что «Шаман» для дубайской полиции отличается от российской версии: в экспортном варианте были доработаны системы охлаждения и кондиционирования. В будущем планируется поставить в Объединение Арабские Эмираты еще несколько вездеходов, которые будут использоваться для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, и в качестве командно-штабных машин.
Несколькими днями ранее в официальном Twitter-аккаунте полиции Дубая появилась фотография пикапа Tesla Cybertruck, раскрашенная в бело-зеленые цвета этой службы.
شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 26 ноября 2019 г.
Из этого многие СМИ сделали вывод о том, что полицейские намерены закупить новинку у компании Илона Маска.