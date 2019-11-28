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12:53

Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию

Восьмиколесный «Шаман» будет патрулировать пустыню и участвовать в спасательных операциях

© minpromtorg.gov.ru
Минпромторг России объявил о том, что один из первых вездеходов «Шаман», выпущенный компанией «Авторос», поступил на службу полиции Дубая. Восьмиколесная машина, вмещающая до 12 человек, способна ездить не только по пересеченной местности, но и передвигаться по воде.

Согласно информации на сайте «Автороса», снаряженная масса вездехода составляет 4,8 тонны, в длину он достигает 6,3 метра, в ширину 2,5 метра, в высоту – 2,7 метра, а дорожный просвет равен 450 миллиметрам. В движение «Шаман» приводит 146-сильный трехлитровый двигатель Iveco. Заявленная максимальная скорость по суше составляет 70 километров в час, а по воде – семь километров в час. В России такую машину можно приобрести за 10,5 миллиона рублей.

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Shaman для российского рынка

Фото: avtoros.info

В Минпромторге подчеркнули, что «Шаман» для дубайской полиции отличается от российской версии: в экспортном варианте были доработаны системы охлаждения и кондиционирования. В будущем планируется поставить в Объединение Арабские Эмираты еще несколько вездеходов, которые будут использоваться для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, и в качестве командно-штабных машин.

Несколькими днями ранее в официальном Twitter-аккаунте полиции Дубая появилась фотография пикапа Tesla Cybertruck, раскрашенная в бело-зеленые цвета этой службы.

Из этого многие СМИ сделали вывод о том, что полицейские намерены закупить новинку у компании Илона Маска.

Источник: Минпромторг