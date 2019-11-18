Стал известен масштаб недолива топлива на заправках в России

По результатам проверки, при измерении налива 10 литров образцовым мерником недолив составлял от 50 до 90 миллилитров при норме в 25 миллилитров. А при заявленных 50 литрах заправщики недоливали от 200 до 300 миллилитров топлива (норма – 125 миллилитров). В Минпромторге заявили, что данная проблема носит систематический характер.

На прошлой неделе Росстандарт внес в правительство законопроект о введении оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС. Речь идет о штрафе в размере одного процента от выручки заправки за год, предшествующий нарушению, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении санкция увеличится до трех процентов от выручки, но не менее двух миллионов рублей.