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12:05

Стал известен масштаб недолива топлива на заправках в России

Две трети всех АЗС в стране обманывают автомобилистов

© pixabay.com
Минпромторг раскрыл данные поверки заправочных станций в 2019 году в Центральном федеральном округе: топливо недоливают более чем на 60 процентах АЗС, а сам недолив превышает норму в два-три раза, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По результатам проверки, при измерении налива 10 литров образцовым мерником недолив составлял от 50 до 90 миллилитров при норме в 25 миллилитров. А при заявленных 50 литрах заправщики недоливали от 200 до 300 миллилитров топлива (норма – 125 миллилитров). В Минпромторге заявили, что данная проблема носит систематический характер.

На прошлой неделе Росстандарт внес в правительство законопроект о введении оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС. Речь идет о штрафе в размере одного процента от выручки заправки за год, предшествующий нарушению, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении санкция увеличится до трех процентов от выручки, но не менее двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что оборотные штрафы за недолив топлива могут включить в новую редакцию КоАП, которая вступит в силу 1 января 2021 года. До тех пор недобросовестным АЗС может грозить только наказание по ч. 1 ст. 19.19 действующего КоАП «Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений». Штраф по этой статье варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юрлиц.

Источник: ТАСС