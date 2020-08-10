14:27

Стало известно, какие люксовые автомобили покупали в России в 2020 году

За первую половину года спрос на роскошные машины сократился на 20 процентов

Mercedes-Maybach S-Class
Лиза Будрина
Агентство «Автостат» публикует отчёт о продажах новых люксовых автомобилей за первую половину 2020 года. Выяснилось, что чаще всего россияне приобретали Mercedes-Maybach S-Class, а модели Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce набирают популярность. При этом в целом сегмент люксовых автомобилей просел за январь-июнь на 20 процентов, до 532 единиц, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики отмечают, что в тройку самых востребованных люксовых машин по итогам шести месяцев вошли Mercedes-Maybach S-Class, на который пришлось более трети всех продаж, и две модели Bentley – Continental GT (77 экземпляров) и Bentayga (61 экземпляр). Возросла популярность таких брендов, как Ferrari (17 штук, +21 процент), Lamborghini (77 штук, +12 процентов) и Rolls-Royce (79 штук, +3 процента). В минус ушли Maserati (37 проданных машин, -17 процентов), Mercedes-Benz Maybach S-Class (179 штук, -29 процентов), Aston Martin (пять реализованных экземпляров, -29 процентов) и Bentley (138 штук, -23 процента).

Чаще всего дорогостоящие люксовые модели приобретали в Москве на столицу пришлось 60 процентов всех продаж, что соответствует 320 автомобилям. Ещё 50 машин зарегистрировали в Подмосковье и 49 в Санкт-Петербурге. Что касается ситуации в регионах, то 25 экземпляров реализовали в Краснодарском крае и 10 в Свердловской области.

За первую половину 2020 года российский авторынок просел на 23,3 процента, до 635 959 проданных легковых и лёгких коммерческих автомобилей (данные, предоставленные автопроизводителями). «Автостат» в свою очередь учитывает информацию о количестве машин, поставленных на учёт, а не фактические продажи дилеров.

Источник: Автостат