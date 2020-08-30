Раскрыты новые моторы ЗМЗ для «Русского Прадо» от УАЗа

Документы в открытой базе Роспатента раскрывают только внутризаводские обозначения силовых агрегатов — безнаддувный двигатель объёмом 2,5 литра именуют ЗМЗ-25002.10, а «турбочетвёрке» присвоены индексы ЗМЗ-223002.10/223012.10 (наименование зависит от степени форсировки).
Оба мотора бензиновые, базируются на проверенном агрегате ЗМЗ-409 и «унаследовали» от него чугунный блок цилиндров и общую архитектуру. В доводке новых двигателей Заволжскому моторному заводу помогает немецкая фирма FEV Motorentechnik.
Фото: Новый атмосферный 2,5-литровый двигатель ЗМЗ-25002.10
Атмосферный 2,5-литровый двигатель ЗМЗ-25002.10 по мощности и крутящему моменту будет практически идентичен актуальному 150-сильному (235 Нм) 2,7-литровому мотору ЗМЗ-Про, однако новый агрегат окажется экономичнее предшественника и будет соответствовать нормам Евро-5 и Евро-6. Есть и принципиальные отличия в конструкции: мотор 2.5 иначе скомпонован, впервые обзавёлся впускным коллектором изменяемой длины, а горизонтальное размещение отверстия дросселя поменялось на вертикальное.
Фото: Новый турбомотор 2.3 ЗМЗ-223002.10/223012.10
Предварительные характеристики 2,3-литровых турбомоторов ЗМЗ-223002.10/223012.10 — отдача 150 лошадиных сил и 330 Нм или 170 лошадиных сил и 350 Нм в зависимости от степени форсировки. Конструктивно турбомотор похож на «атмосферник», однако впускного коллектора переменной длины нет.
Предполагается, что новые моторы ЗМЗ будут работать в связке с импортными коробками передач — 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide, который знаком по «Патриоту», и 6-скоростной «механикой» китайского концерна BAIC.
Новых подробностей о дизельных двигателях для «Русского Прадо» нет: ранее предполагалось, что внедорожник оснастят 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit.
Появление патентных изображений свидетельствует о том, что работа над проектом «Русского Прадо» продолжается. Генеральный директор Ford-Sollers и Ульяновского автозавода Адиль Ширинов утверждал, что модернизированный внедорожник представят до конца 2021 года.