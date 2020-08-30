Раскрыты новые моторы ЗМЗ для «Русского Прадо» от УАЗа

Предварительные характеристики 2,3-литровых турбомоторов ЗМЗ-223002.10/223012.10 — отдача 150 лошадиных сил и 330 Нм или 170 лошадиных сил и 350 Нм в зависимости от степени форсировки. Конструктивно турбомотор похож на «атмосферник», однако впускного коллектора переменной длины нет.

Предполагается, что новые моторы ЗМЗ будут работать в связке с импортными коробками передач — 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide, который знаком по «Патриоту», и 6-скоростной «механикой» китайского концерна BAIC.