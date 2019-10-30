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12:55

Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги

По итогам прошлого года нормам соответствовали меньше половины всех трасс страны

© Антон Уханов, Мотор.Ру
По данным Росстата, в 2018 году лишь 42,2 процента всех российских дорог соответствовали нормативным требованиям. Хуже всего дорожная ситуация обстоит в Марий Эл, где лишь 1,4 процента трасс находятся в удовлетворительном состоянии.

Чуть лучше обстановка в Саратовской области и Калмыкии – там нормам соответствуют 9,9 и 11,8 процента дорог соответственно. В Архангельской и Магаданской областях этот показатель равен 15,1 и 17 процентам. Для сравнения: в Москве нормативным требованиям соответствуют 97 процентов дорог, в Ханты-Мансийском автономном округе — 84,5 процента, в Ставрополье — 74,9 процента, в Красноярском крае — 71,4 процента, а в Ингушетии — 70,4 процента.

Ранее в этом месяце альтернативный рейтинг состояния дорог и доступности парковок составил Domofond.ru. В рамках исследования были опрошены жители разных регионов страны: им нужно было оценить утверждение «меня устраивает качество дорог и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до 10.

Самая высокая оценка оказалась у Грозного, а хуже всего транспортная ситуация в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Источник: Росстат