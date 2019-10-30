Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги

Чуть лучше обстановка в Саратовской области и Калмыкии – там нормам соответствуют 9,9 и 11,8 процента дорог соответственно. В Архангельской и Магаданской областях этот показатель равен 15,1 и 17 процентам. Для сравнения: в Москве нормативным требованиям соответствуют 97 процентов дорог, в Ханты-Мансийском автономном округе — 84,5 процента, в Ставрополье — 74,9 процента, в Красноярском крае — 71,4 процента, а в Ингушетии — 70,4 процента.

Ранее в этом месяце альтернативный рейтинг состояния дорог и доступности парковок составил Domofond.ru. В рамках исследования были опрошены жители разных регионов страны: им нужно было оценить утверждение «меня устраивает качество дорог и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до 10.