Города России оценили по состоянию дорог

В опросе Superjob приняли участие по 1,5 тысячи автомобилистов из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче – из городов-миллионников и по 700 – из городов-полумиллионников. Всего удалось оценить 37 населенных пунктов, лишь один из которых не заработал ни одного «неудовлетворительно», — и это Тюмень.

Средний балл Тюмени снизился с 4,25 до 4,18 относительно прошлого года, однако это не помешало городу стать лидером рейтинга. Из опрошенных местных жителей 34 процента назвали качество тюменских дорог «отличным». На второй строчке оказалась Казань со средним баллом 3,73: 63 процента казанских автомобилистов оценили дороги как «отличные» и «хорошие».

Москве, которая занимает третье место, высший балл поставили только 15 процентов респондентов, а «отличными» и «хорошими» столичные дороги назвали 59 процентов участников опроса. В результате средний балл столицы составил 3,66.