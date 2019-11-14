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11:34

Иностранцам, нарушившим ПДД, закроют въезд в Россию

Такие ограничения могут ввести для граждан других государств, у которых имеются неоплаченные штрафы ГИБДД

© Антон Уханов, Мотор.Ру
В отношении граждан других стран, которые нарушили правила дорожного движения в России и не оплатили штраф, могут применить «комплекс ограничительных мер вплоть до запрета на въезд», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУОБДД МВД России.

Согласно информации Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении иностранных водителей было возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях, в том числе 22 тысячи за нарушения, зафиксированные камерами. Ранее в ведомстве уже признавали, что на сегодняшний день оштрафовать граждан других стран сложно из-за отсутствия информации о владельцах машин с иностранными номерами. Например, эти сведения нигде не фиксируются, если водитель приехал из Белоруссии или Казахстана.

Особенно остро вопрос привлечения иностранных автомобилистов к ответственности стоит в Москве, где 95 процентов нарушений фиксируются в автоматическом режиме. Тогда же сообщалось, что чаще всего на нарушениях ПДД в столице ловят граждан Белоруссии, Украины, Молдавии и Армении.

В 2020 году в России могут ввести штраф за превышение скорости более чем на 10 километров в час, тогда как сейчас нештрафуемый порог составляет 20 километров в час. В ГИБДД уже поддержали эту инициативу, объяснив это тем, что уменьшение «бесплатного» лимита на 10 километров в час сможет существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

Источник: РИА «Новости»