Посмотрите, сколько человек влезет в обычную российскую маршрутку

Рекорд удалось поставить лишь со второй попытки — в первый раз в маршрутке смогли разместиться лишь 50 человек. Но авторам ролика с канала «Гараж 54» этого показалось мало.

Они высадили участников эксперимента, дали им немного времени отдышаться, и со второй попытки смогли улучшить свой результат. Разумеется, люди «садились» в маршрутку без сумок, объемных рюкзаков и любых других габаритных аксессуаров.