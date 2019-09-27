Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:00

Посмотрите, сколько человек влезет в обычную российскую маршрутку

Или как выглядит типичный час пик в мегаполисе

Российские блогеры проверили, сколько человек может влезть в стандартную пассажирскую «Газель», которую используют в России в качестве маршрутного такси.

Рекорд удалось поставить лишь со второй попытки — в первый раз в маршрутке смогли разместиться лишь 50 человек. Но авторам ролика с канала «Гараж 54» этого показалось мало.

Они высадили участников эксперимента, дали им немного времени отдышаться, и со второй попытки смогли улучшить свой результат. Разумеется, люди «садились» в маршрутку без сумок, объемных рюкзаков и любых других габаритных аксессуаров.

В итоге авторам удалось разместить в «Газели» 60 пассажиров. Но и этого блогерам показалось мало — в конце они решили прокатиться на переполненной маршрутке. Им удалось сделать пару кругов по площадке, после чего пассажиров выпустили из салона.

Это уже далеко не первый эксперимент блогеров — в одном из последних видео они вручную сделали колесо из спичек для ВАЗ 2107. «Шину» сначала подожгли, а потом прокатились на ней по полигону. Спички выдержали вес автомобиля и практически не пострадали от езды.

Источник: «Гараж 54»