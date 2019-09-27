Посмотрите, сколько человек влезет в обычную российскую маршрутку

Рекорд удалось поставить лишь со второй попытки — в первый раз в маршрутке смогли разместиться лишь 50 человек. Но авторам ролика с канала «Гараж 54» этого показалось мало.
Они высадили участников эксперимента, дали им немного времени отдышаться, и со второй попытки смогли улучшить свой результат. Разумеется, люди «садились» в маршрутку без сумок, объемных рюкзаков и любых других габаритных аксессуаров.
В итоге авторам удалось разместить в «Газели» 60 пассажиров. Но и этого блогерам показалось мало — в конце они решили прокатиться на переполненной маршрутке. Им удалось сделать пару кругов по площадке, после чего пассажиров выпустили из салона.
Это уже далеко не первый эксперимент блогеров — в одном из последних видео они вручную сделали колесо из спичек для ВАЗ 2107. «Шину» сначала подожгли, а потом прокатились на ней по полигону. Спички выдержали вес автомобиля и практически не пострадали от езды.