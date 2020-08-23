Американцы сравнили российскую амфибию «Дрозд» с автомобилем агента 007

Среди других достоинств — ударопрочный корпус с противоминной защитой, модульная конструкция, которая позволяет работать при температурах до минус 50 градусов по Цельсию, высокая автономность (800 километров при движении по суше и 300 километров — по воде), клиренс 420 миллиметров, «честный» полный привод с межосевыми и межколёсными блокировками дифференциалов, а также понижающим рядом.

Грузоподъёмность «Дрозда» достигает 1500 килограммов, салон вмещает до 10 человек; снаряжённая масса не превышает 2000 килограммов. Трансформация из сухопутного в водный режим работы и обратно длится 12 секунд. Главный конструктор проекта Сергей Терешенков уверяет, что утопить неповреждённую амфибию невозможно, а конструкция автомобиля состоит исключительно из российских комплектующих.