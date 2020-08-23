Американцы сравнили российскую амфибию «Дрозд» с автомобилем агента 007

Зарубежные журналисты назвали автомобиль-амфибию «Дрозд» со складными колёсами самой экзотичной разработкой, которая будет представлена на предстоящей выставке вооружений «Армия-2020».
Уникальность проекта «Дрозд» в том, что новинка сочетает качества серьёзного внедорожника и быстроходного катера: на суше автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час, а на воде — до 70 километров в час, тогда как большинство амфибий не могут плавать со скоростью свыше 15 километров в час или требуют оборудованного въезда на сушу.
Фото: Скрин видео, YouTube-канал Mil.Press
Среди других достоинств — ударопрочный корпус с противоминной защитой, модульная конструкция, которая позволяет работать при температурах до минус 50 градусов по Цельсию, высокая автономность (800 километров при движении по суше и 300 километров — по воде), клиренс 420 миллиметров, «честный» полный привод с межосевыми и межколёсными блокировками дифференциалов, а также понижающим рядом.
Грузоподъёмность «Дрозда» достигает 1500 килограммов, салон вмещает до 10 человек; снаряжённая масса не превышает 2000 килограммов. Трансформация из сухопутного в водный режим работы и обратно длится 12 секунд. Главный конструктор проекта Сергей Терешенков уверяет, что утопить неповреждённую амфибию невозможно, а конструкция автомобиля состоит исключительно из российских комплектующих.
Публичная премьера автомобиля-амфибии «Дрозд» состоится на военно-промышленном форуме «Армия-2020», который пройдёт в Подмосковье с 23 по 29 августа. В настоящий момент новинка находится на завершающей стадии испытаний.