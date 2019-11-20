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13:33

Российская Hyundai Sonata подорожала после смены поколений

Стали известны рублевые цены на седан отечественной сборки

Российский офис компании Hyundai раскрыл комплектации и цены седана Sonata нового поколения. Цена четырехдверки – от 1 499 000 рублей. Это на 119 тысяч рублей дороже предыдущей версии в базовой комплектации.

Новое поколение Hyundai Sonata получило купеобразный силуэт, к которому стремились дизайнеры марки. При этом седан немного подрос: колесную базу увеличили на 33 миллиметров, а общую длину — на 45 миллиметров. Модель немного потеряла в высоте, зато стала шире на 25 миллиметров.

Изменений в моторной гамме, как и ожидалось, никаких не произошло — покупателям из России предложат 150-сильный двухлитровый агрегат или 180-сильный объемом 2,5 литра. Оба работают с безальтернативной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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В этом году можно будет купить только версию с 2,5-литровой силовой установкой — менее производительный седан появится в продаже только в 2020 году. Собирать модель будут на калининградском «Автоторе», как и было указано в опубликованном ранее ОТТС.

Также компания в тестовом режиме запустит онлайн-шоурум, через который можно купить новую «Сонату». Покупатель может забронировать на 48 часов конкретный автомобиль и выбрать удобный дилерский центр. При этом никакой предоплаты вносить не нужно — оплата производится уже по факту получения машины у дилера.

Беспилотная Sonata от «Яндекса» и Hyundai Mobis

Комплектаций будет по три для каждого мотора. Базовая версия седана с двухлитровым двигателем начинается от 1 499 000 рублей, более дорогая Comfort обойдется в 1 589 000 рублей, а топовая Style — в 1 679 000 рублей. Ценник на «Сонату» с 2,5-литровым агрегатом стартует с отметки в 1 759 000 рублей. За комплектацию Business придется отдать минимум 1 849 000 рублей, а за Prestige — 1 999 000 рублей.

Новое поколение Hyundai Sonata на 154 тысячи рублей дороже ближайшего конкурента, Kia Optima, стоимость которого стартует со 1 344 900 рублей. Кроме того, модель почти сравнялась по цене с бизнес-седаном Toyota Camry, базовая комплектация которого стоит от 1 573 000 рублей, и с новой Mazda6 — она обойдется минимум в 1 543 000 рублей.