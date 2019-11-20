Российская Hyundai Sonata подорожала после смены поколений

Новое поколение Hyundai Sonata получило купеобразный силуэт, к которому стремились дизайнеры марки. При этом седан немного подрос: колесную базу увеличили на 33 миллиметров, а общую длину — на 45 миллиметров. Модель немного потеряла в высоте, зато стала шире на 25 миллиметров.

Изменений в моторной гамме, как и ожидалось, никаких не произошло — покупателям из России предложат 150-сильный двухлитровый агрегат или 180-сильный объемом 2,5 литра. Оба работают с безальтернативной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.