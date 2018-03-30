Производство седана запустили на заводе «Автотор»

Пульс

В России начали собирать Hyundai Sonata

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30 марта 2018

На заводе «Автотор» в Калининграде начало производство обновленного седана Hyundai Sonata. Модель, представленную на российском рынке в сентябре прошлого года, собирают крупноузловым методом.

Длительный тест Hyundai Sonata: [часть первая](https://motor.ru/testdrives/sonatalongp1.htm) и [вторая](https://motor.ru/testdrives/sonatalongp2.htm)

Длительный тест Hyundai Sonata: часть первая и вторая

В России «Соната» предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, который выдают 150 и 188 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Седан с базовым мотором может набирать первые сто километров в час за 11,1 секунды, а с наиболее мощным – за девять секунд.

В базовое оснащение модели, которая стоит от 1 275 000 рублей, входит кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел, а также передние и задние электростеклоподъемники.

«Соната» стала пятой моделью, которую Hyundai собирает в Калининграде. На «Автоторе» также выпускают Elantra, Santa Fe, Grand Santa Fe и Tucson.

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Фото Вячеслава Крылова, Мотор.Ру
Теги:
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