До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала

Кроссовер по-прежнему предлагается с 1,6-литровым атмосферником мощностью 117 сил и турбированным агрегатом объемом 1,4 литра, выдающим 140 сил. Оба мотора можно заказать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен с передним и полным приводом. На европейском рынке у машины есть только наддувные двигатели.