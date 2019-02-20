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15:24

До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала

Кроссовер стал дороже на 30-60 тысяч рублей

Компания Suzuki начала на российском рынке продажи обновленного кроссовера Vitara. По сравнению с предшественником автомобиль подорожал на 30-60 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Цены на рестайлинговую модель начинаются от 1 179 000 рублей.
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Обновленную «Витару» можно узнать по иной решетке радиатора, хромированными элементам на переднем бампере, светодиодными задним фонарям и 17-дюймовым колесным дискам. Также в линейке модели появились два новых цвета – ярко-желтый Solar Yellow и светло-голубой Ice Grayish Blue.

Кроссовер по-прежнему предлагается с 1,6-литровым атмосферником мощностью 117 сил и турбированным агрегатом объемом 1,4 литра, выдающим 140 сил. Оба мотора можно заказать с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен с передним и полным приводом. На европейском рынке у машины есть только наддувные двигатели.

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В базовое оснащение «Витары» входят семь подушек безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел и аудиосистема.

Вариант с климат-контролем, задними электростеклоподъемниками и камерой заднего вида обойдется минимум в 1 419 000 рублей. А топовая версия с LED-фарами, навигацией и бесключевым доступом будет стоить уже от 1 649 000 рублей. Самый дорогой автомобиль оценивается в 1 709 000 рублей.

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