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13:50

В России начали собирать обновленный Nissan X-Trail

Кроссовер будут оснащать комплексом «Яндекс.Авто»

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось производство обновленного кроссовера X-Trail. Модель была доработана для российского рынка и будет иметь ряд отличий от автомобилей, продающихся в других странах.

Обновленный «ИксТрейл» дебютировал летом прошлого года. У кроссовера поменялся дизайн передней части кузова, появились светодиодные фары головного света, а в салоне – иной руль и мультимедийная система.

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Для России вседорожник будет оснащаться мультимедийной системой «Яндекс.Авто» со встроенным «Навигатором». Также в оснащение модели добавили системы обнаружения препятствий при движении задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений и автоматического открытия крышки багажника (для этого нужно провести ногой под бампером). Кроме того, была доработана подвеска, однако какие именно изменения проведены, пока не уточняется.

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Комплектации, гамма двигателей и цены будут объявлены позднее.

Сейчас Nissan X-Trail предлагается со 144- и 171-сильными бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.5 литра, а также со 131-сильным дизелем объемом 1,6 литра. Цены на модель начинаются от 1 308 000 рублей.

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