В России начали собирать обновленный Nissan X-Trail

Для России вседорожник будет оснащаться мультимедийной системой «Яндекс.Авто» со встроенным «Навигатором». Также в оснащение модели добавили системы обнаружения препятствий при движении задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений и автоматического открытия крышки багажника (для этого нужно провести ногой под бампером). Кроме того, была доработана подвеска, однако какие именно изменения проведены, пока не уточняется.