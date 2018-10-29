В России начали собирать обновленный Nissan X-Trail

Обновленный «ИксТрейл» дебютировал летом прошлого года. У кроссовера поменялся дизайн передней части кузова, появились светодиодные фары головного света, а в салоне – иной руль и мультимедийная система.
Для России вседорожник будет оснащаться мультимедийной системой «Яндекс.Авто» со встроенным «Навигатором». Также в оснащение модели добавили системы обнаружения препятствий при движении задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений и автоматического открытия крышки багажника (для этого нужно провести ногой под бампером). Кроме того, была доработана подвеска, однако какие именно изменения проведены, пока не уточняется.
Комплектации, гамма двигателей и цены будут объявлены позднее.
Сейчас Nissan X-Trail предлагается со 144- и 171-сильными бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.5 литра, а также со 131-сильным дизелем объемом 1,6 литра. Цены на модель начинаются от 1 308 000 рублей.