Рынок подержанных мотоциклов в РФ установил рекорд

«Свыше половины (56%) всех купленных б/у мотоциклов пришлось на четыре японские и одну немецкую марки, а именно: Honda (23,4 тыс. шт.), Yamaha (17,2 тыс. шт.), Suzuki (10,2 тыс. шт.), Kawasaki (9,8 тыс. шт.) и BMW (9,3 тыс. шт.)», – говорится в публикации.

Лидером модельного рейтинга стала Honda CBR — 4,8 тыс. проданных экземпляров. На втором месте Honda CB (4,1 тыс.), замыкает тройку Jawa 350 с результатом 3,5 тыс. штук. Почти каждый второй подержанный мотоцикл, купленный в 2025 году, оказался японским — 48,5% рынка. Далее следуют китайские модели с долей 12,4% и российская техника — 8,5%.

Ранее на Дальнем Востоке выросли продажи китайских авто с пробегом.