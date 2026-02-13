Опубликовано 13 февраля 2026, 17:471 мин.
Рынок подержанных мотоциклов в РФ установил рекорд
Российский рынок мотоциклов с пробегом обновил рекорд . В 2025 году продали 125 тысяч подержанных мотоциклов — на 10% больше, чем годом ранее. Вторичный рынок мототехники третий год подряд превышает отметку в 100 тысяч единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
© PRO Stock Professional/Shutterstock/FOTODOM
«Свыше половины (56%) всех купленных б/у мотоциклов пришлось на четыре японские и одну немецкую марки, а именно: Honda (23,4 тыс. шт.), Yamaha (17,2 тыс. шт.), Suzuki (10,2 тыс. шт.), Kawasaki (9,8 тыс. шт.) и BMW (9,3 тыс. шт.)», – говорится в публикации.
Лидером модельного рейтинга стала Honda CBR — 4,8 тыс. проданных экземпляров. На втором месте Honda CB (4,1 тыс.), замыкает тройку Jawa 350 с результатом 3,5 тыс. штук. Почти каждый второй подержанный мотоцикл, купленный в 2025 году, оказался японским — 48,5% рынка. Далее следуют китайские модели с долей 12,4% и российская техника — 8,5%.
Ранее на Дальнем Востоке выросли продажи китайских авто с пробегом.
Источник:Автостат
Автор:Арина Лысенко