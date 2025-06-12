Фотофакт: в Москве вышли на линию футуристичные электробусы КамАЗ

Фотофакт: в Москве вышли на линию футуристичные электробусы КамАЗНачало работы приурочили к государственному празднику: Дню России
КамАЗ выиграл тендер на поставку 400 электробусов семейства «52222»: контракт с учётом 15-летнего обслуживания и ремонта обошёлся бюджету в 29 миллиардов рублей. Эти машины должны прийти в Москву до конца 2025 года. Есть и другой тендер — на 700 машин и 53 миллиарда рублей — фаворитом тоже считается КамАЗ, а под условия подходят электробусы «52222».
У новых электробусов другой кузов с улучшенной жесткостью на кручение и коррозионной стойкостью, изменилась кинематика задних дверей, стали шире проёмы, а батареи теперь используются отечественные — производства РЭНЕРА с ресурсом 20 тысяч циклов заряда/разряда. Электробус полной массой 18 тонн рассчитан на 85 пассажиров, может передвигаться на электротяге на расстояние до 100 километров и полностью заряжаться за 15-20 минут.
Москве каждый электробус обошёлся примерно в 34,8 миллиона рублей, а на 15-летнее обслуживание однообъёмника в бюджете заложено ещё в 37,9 миллиона рублей. В других регионах России такие траты на подвижной состав себе позволить не могут: электробусы пока редкость, и даже дизельные автобусы эксплуатируются больше «нормативных» десяти лет.