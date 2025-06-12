Фотофакт: в Москве вышли на линию футуристичные электробусы КамАЗ

Москве каждый электробус обошёлся примерно в 34,8 миллиона рублей, а на 15-летнее обслуживание однообъёмника в бюджете заложено ещё в 37,9 миллиона рублей. В других регионах России такие траты на подвижной состав себе позволить не могут: электробусы пока редкость, и даже дизельные автобусы эксплуатируются больше «нормативных» десяти лет.