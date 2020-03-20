Mercedes-Benz отзывает новые автомобили в России

Причиной отзыва стала ошибка в кодировании программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall). На всех отозванных автомобилях будет проведена бесплатная адаптация конфигурации ПО модуля eCall. Из-за аналогичной проблемы в декабре прошлого года отзывали 96 автомобилей S-Class.

Для Mercedes-Benz это уже третий отзыв автомобилей в 2020 году в России. В январе компания направила на ремонт 151 экземпляр Mercedes-Benz V-Класса, выпущенный в январе-феврале 2019 года. Также были отозваны четыре пикапа X-Class, у которых обнаружили дефект в заводских табличках и руководству по эксплуатации тягового-сцепного устройства.