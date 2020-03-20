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12:44

Mercedes-Benz отзывает новые автомобили в России

Ремонт потребовался моделям A-Class, B-Class, а также CLA, GLE и GLS

Лиза Будрина
Росстандарт согласовал программу по отзыву 327 экземпляров Mercedes-Benz A-Class, B-Class, CLA, GLE и GLS. В сервисы направят новые автомобили, которые были проданы в России с 2019 года по настоящее время.

Причиной отзыва стала ошибка в кодировании программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall). На всех отозванных автомобилях будет проведена бесплатная адаптация конфигурации ПО модуля eCall. Из-за аналогичной проблемы в декабре прошлого года отзывали 96 автомобилей S-Class.

Для Mercedes-Benz это уже третий отзыв автомобилей в 2020 году в России. В январе компания направила на ремонт 151 экземпляр Mercedes-Benz V-Класса, выпущенный в январе-феврале 2019 года. Также были отозваны четыре пикапа X-Class, у которых обнаружили дефект в заводских табличках и руководству по эксплуатации тягового-сцепного устройства.

В 2019 году в России бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин по 139 программам, согласованным Росстандартом.

Источник: Росстандарт