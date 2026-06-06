С диваном и палаткой: полноприводный «Соболь» NN превратили в кемпер для путешествий

Среди оборудования автомобиля — полки для хранения вещей, дополнительный прожектор, баки для хранения воды. На стоянке кемпер может питаться от внешней электросети. Предусмотрена автономная печка и салонный кондиционер, в задней части — портативный летний душ.

Технические характеристики доработанной машины компания не раскрывает. При этом стандартный «Соболь» NN с полным приводом оснащается дизелем 2.5 мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Ранее Skoda рассекретила большой кроссовер Peaq.